Esta semana regresó luego de una ausencia de cinco años al frente de la Jefatura de Policía y con otro gobierno. ¿Cuáles serán las diferencias en materia de gestión? ¿En qué veremos los salteños el cambio de nuestra seguridad? ¿Se está ahora cerca del gatillo fácil de la Policía? ¿Qué pasará con las zonas rojas que hay en Salto? A estas y otras preguntas responde a EL PUEBLO el Inspector General ® Carlos Ayuto, nuevo Jefe de Policía, que viene por la vuelta, aunque nunca se fue del todo.

– Estuve releyendo la primera entrevista que le realicé luego de asumir la Jefatura de Policía en Salto, allá por abril de 2010, y la primera pregunta tenía que ver con sus orígenes porongueros…

– De su pueblo natal uno siempre tiene los mejores recuerdos, de la infancia, de la familia. Pero el destino y el servicio nos ha llevado a recorrer, conocer y trabajar por todos lados, pero la mayor parte de mi carrera fue en Flores. Yo ya era una jerarquía, en aquel momento era Inspector Mayor, recién salía de prestar servicio en el Penal de Libertad, después del motín de 2002, tres años, de ahí a Montevideo, cinco años. De Montevideo a Salto, cinco años. De Salto a Soriano. Y después que fui relevado, viviendo un poco en Montevideo porque tengo un hijo estudiando. Y ahora nuevamente Salto. Anteriormente trabajé para las Naciones Unidas, estuve en África. Ya le digo, el trabajo nos llevó a pasear por todos lados donde uno conoce, aprende y adquiere experiencias muy importantes. Pero lo del pueblo natal, es el pueblo natal, uno siempre lo extraña.

– Desde que se hizo público su regreso a Salto quedó la sensación que regresa a su segundo hogar…

– Totalmente. Inclusive recuerdo el día que entregué la Jefatura, cuando hablaba a la gente que había venido a la ceremonia les decía que me sentía salteño por adopción, porque siempre fui bien recibido, me compenetré mucho, hice muchos amigos… y sí, Salto es mi segundo hogar.

– Y por lo que escuché, nunca se fue del todo, siempre estuvo volviendo, aunque se enteraba poca gente.

– Sí, sí, siempre volví. Inclusive, le digo más, mi credencial siguió quedando en Salto. En las elecciones vengo a votar a Salto. Hay cosas que no cambié, venía a casa de amigos a visitarlos y me quedaba.

– Hace poco charlamos para una entrevista para EL PUEBLO y cuando le pregunté qué noticias tenía de Salto me respondió que solo la que salía en los medios, pero por lo visto, usted tenía más información porque estaba viniendo…

– De todas maneras, la información que maneja la gente es la que ustedes les brindan, o sea, la información de la prensa. Entonces, comentarios más, comentarios menos, y donde a veces la percepción de la gente es distinta, uno las tiene que tomar con pinzas. Pero la información básicamente es lo que siempre sale al público. Yo no venía a hablar con autoridades o con amigos adentro de la Policía sobre qué estaba pasando. O sea, yo venía a otro ámbito de visitas, de paseo o lo que fuera. Inclusive también vine muchas veces a hacer turismo a las termas.

– En materia de seguridad, ¿este es el Salto que dejó hace cinco años?

– No, no es el mismo, es un Salto mucho más complicado, difícil. Pero bueno, vine sabiendo cómo estaba, pero eso es algo natural, todo cambia, no solo el tema seguridad sino el tema de la Jefatura misma. Ha habido muchísimos cambios en cuanto a la organización del funcionamiento de una Jefatura y también muchos cambios en cuanto a recursos humanos, porque como es lógico, la gente se va de baja. De toda la gente que yo conocía y con quien trabajaba, sabiendo cómo trabajaba, bueno, ahora es toda gente nueva. Con esto no estoy diciendo que sea peor ni mejor, sino que es gente diferente que tengo que conocer en su modo de trabajo y tratar de adaptar ese modo de trabajo a las pretensiones y órdenes que traemos del Ministerio.

– No es lo mismo cuando usted vino por primera vez bajo las órdenes del ministro Bonomi que ahora que está bajo las órdenes del ministro Larrañaga, ¿qué cambió?

– Cuando vine de Jefe en el Ministerio de Bonomi venía en una continuidad, porque yo vine siendo Subjefe de Policía de Montevideo, entonces venía de Montevideo con una problemática bastante importante y a un ritmo de trabajo mucho mayor que el de acá. Pero no fue difícil adaptarse, para mí fue una continuidad porque no hubo una orden específica en ese momento de hágase tal o cual cosa, sino que íbamos acompasando el desarrollo del tiempo con las propuestas e innovaciones que nosotros íbamos generando, sumando luego las innovaciones tecnológicas que se estaban viniendo.

El deterioro de la seguridad que hubo en estos últimos cinco años, o sea, marcando desde el momento que me fui a ahora, no digo que el deterioro ocurrió en estos cinco años, quizás ya venía eso de atrás, porque obviamente los delitos venían aumentando. Eso lleva a que ahora se pretenda hacer un quiebre brusco en cuanto a que no habrá más permisibilidad en determinadas cosas, actuar con mano dura pero justa, como nos decía Larrañaga, y dentro del marco de la ley. Eso es lo que podríamos destacar como distinto, que ahora se viene y se da una orden. O sea, viene el presidente y nos dice, ustedes van a tener el respaldo, que el Policía sienta el respaldo porque se lo vamos a dar, siempre dentro de la Constitución y la Ley. Manéjenlo ustedes y háganselo saber a toda la Policía que tendrán el respaldo no solo del ministro sino de todo el Poder Ejecutivo.

– Hay un video que se hizo viral recientemente de un operativo en San José donde se ve claramente a un policía apuntando con un fusil a un civil en una plaza pública, ¿lo vio?

– No lo vi…

– (Tras mostrarle el video) ¿Qué reflexión surge luego de ver ese video?

– El video a veces no te muestra la realidad de lo que sucede, o sea, te muestra la realidad pero no te muestra las razones por las que se llega a ese extremo. Al ver ese video no sabemos de quién se trata, puede ser un joven bien como puede ser un terrible delincuente que capaz hasta es conocido por la Policía. Es muy difícil opinar simplemente por ver un video, pero el hecho que lo apunte con el rifle obedeció a una determinada circunstancia, capaz que ojo, ellos tenían armas y en ese momento no se aprecian…

– Pasa también que nosotros como ciudadanos no estamos acostumbrados a ver una acción policial de esa forma, ¿esto es parte del cambio en materia de seguridad?

– La firmeza es parte del cambio. O sea, acá hay que actuar con determinación, se nos fue clarito cuando nos dieron directivas, no quiero ver a la Policía retroceder, el Policía está para defender a la gente, pero como le dije, dentro del marco de la ley. El arma es parte del uniforme policial, es un implemento que el Estado le da para defender a la sociedad. Eso no quiere decir que si alguno de nosotros actúa mal, se tape la cosa sino que por el contrario, nos va a caer la responsabilidad.

– Se viene la crítica sobre la tentación de caer en el gatillo fácil…

– No de ahora, lo escucho en todos lados. Lo primero que te dicen es que se viene el gatillo fácil, ¿por qué a la gente o a la prensa le preocupa tanto el gatillo fácil policial y no le preocupa el gatillo fácil de la delincuencia? Porque de eso se trata. Le pongo un caso que hubo hace poco en Maldonado, cuarenta tiros en una casa, un delincuente fue y tiró para todos lados, corriendo riesgos de herir a particulares que a la propia persona que fueron a atacar. Entonces, ¿por qué no me preguntan sobre el gatillo fácil de la delincuencia?

– ¿Estamos hablando que la gente estaría más dispuesta a recibir una bala de un delincuente que de un Policía?

– Pero el Policía, justamente, tiene cuidado en eso, es parte de la instrucción que tiene de no andar a los tiros en una multitud, por ponerle un ejemplo. El Policía es consciente, el delincuente no. Acá no habrá gatillo fácil, porque si lo hiciste mal vamos a tener nuestra carga de responsabilidad. El Policía tiene la precaución de no andar a los tiros a lo loco, sin embargo, la delincuencia no.

– Hay zonas rojas en la ciudad de Salto, ¿cómo se piensa trabajar allí donde en algunos casos no puede entrar una ambulancia ni tampoco la Policía?

– Eso es un poco lo que le decía que eran parte de las directivas que nos dieron, la Policía no retrocede. Lo que se quiere es que acá no haya zonas rojas para nadie, ni para la Policía ni para la ambulancia ni para nadie, acá la ayuda social o de salud tiene que llegar a todos lados, y se va a trabajar para que llegue. Podrá haber zonas rojas, pero que se va a entrar, se va a entrar. El ministro ya fue claro, no quiero que la Policía retroceda, nos dijo. Así que, si tenemos que ir con uno, iremos con uno, si tenemos que ir con veinte, iremos con veinte, y si somos apedreados, daremos la respuesta que haya que dar. Que no les asombre el video de lo que pasó en San José porque la piedra o un palo o un fierro o lo que sea, es un arma que también puede matar y se valorará y trabajará en base a poder ingresar de la forma que sea. Tenemos a los equipos preparados para esas eventualidades, y lo iremos viendo. La actuación va a depender y será equilibrada de acuerdo al recibimiento que tengamos en esos barrios.

– Pero el concepto de defensa propia para el Código Penal indica que se tiene que repeler la agresión con una fuerza similar con la que se es agredido. Una piedra no es lo mismo que una bala…

– Pero tampoco puedo andar con una honda.

– En materia de gestión, ¿qué distinto será este Ayuto con el que conocimos hace diez años?

– No habrá diferencias. La otra vuelta cuando vinimos, vi que la gente estaba mal distribuida, que había que sacarla a la calle, ahora veo lo mismo. Hay que darle el apoyo a la gente, hacer una gestión siempre para la gente, trabajar con todos, con el Centro Comercial, con la Agropecuaria en el área rural. Siempre estar cerca de la gente, no solo yo, la Policía tiene que estar cerca de la gente. Nosotros somos parte de la gente, somos parte del pueblo. Los policías sufren los mismos problemas de inseguridad que sufre cualquier particular. Entonces, en ese aspecto no puede cambiar nada y tenemos que hacer que todo esto sea lo que estamos de un lado de la vereda, todos juntos y trabajemos de la misma forma que se hizo muchas otras veces.