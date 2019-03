Pueblo Lavalleja. Por: Yamandú Leal.

Una vez más nuestra localidad vivió dos días de fiesta inolvidable. El Carnaval, con su magia de color y alegría popular, engalanó la Avenida Juan Antonio Lavalleja. Alrededor de 200 personas asistieron y disfrutaron en plenitud. Ese viernes se elegía a la soberana 2019. El clima, acompañó. En la noche del sábado, será el Corso (lo cual desarrollaremos en nuestra próxima edición con todas las premiaciones a las comparsas). Hoy, nos centraremos en todo lo que fue la elección de la Reina. Ocho hermosas y simpáticas jovencitas se presentaron a dicho evento; ellas, con su gracia, desfilaron en el escenario ante la mirada atenta de los cuatro jurados que vinieron desde la ciudad de Artigas.

Esta es la nómina de las participantes: Ornela Rodríguez, Cintia Echagüe, María Bogado , Ofelia García, Némesis Leiva, Gabriela Sena, Stefani Cuello y Luciana Alpuy.

También, algo novedoso y con mucha picardía y muy buena coreografía, fue la representación de los varones, en este Carnaval. Malandras, el que se originó en el Carnaval de Artigas, tuvo la participación de: Rubén Rodríguez y los pibes Santiago Estévez (quien ganó el Departamental) y Exequiel García (ganador del Municipal).

Premiaciones

Llegó el esperado momento de las premiaciones. Tras un tiempo de espera, como era de suponer, el Maestro de Ceremonia, Rodríguez, en ese momento tenso y con muchos nervios, con un público que estaba con mucha expectativa por conocer a la nueva soberana 2019. Mariana Rodríguez, Reina del Carnaval 2018, estaba presente para colocarle la Corona a su sucesora.

Dando comienzo, se eligió a la Segunda Princesa, María Bogado, de la Comparsa “Vamos que vamos”, de Pueblo Lluveras. Como la Primera Princesa fue elegida Ornela Rodríguez y, la Reina 2019, Luciana Alpuy, de la Comparsa “Unidos del Norte”.

Luciana Alpuy – Reina del Carnaval 2019

Impresionantes fueron los momentos de alegría de los fans de Luciana, la coreaban a viva voz. El cierre fue con la Orquesta local, “Garras de Amor”, que brindó los últimos temas de su nuevo disco con la voz inconfundible de Fernando García. Luego de culminado el evento, entrevistamos a Luciana Alpuy, de 20 años de edad, quien se mostraba emocionada. La misma, es oriunda de Pueblo Lavalleja, y esto nos decía:

¿Cómo surgió la idea de postularte como Reina; desde muy chica sentías ese sueño de llegar a lo que lograste ahora?

Sí, desde muy chiquitita, cuando tenía más o menos 10 años; yo miraba la tele y me empezó a gustar lo que es bailar y todo eso; lo que es el Carnaval, desfilar, también, y, desde ahí, me gustó la idea de postularme.

¿De qué manera vez al Carnaval?

Lo veo en sí, con mucha alegría, contagiante.

¿En qué persona te reflejaste o qué admirabas para seguir esto que tanto te gusta?

Capaz, observaba a las Vedettes en el Carnaval, y desde ahí, fue el comienzo del camino para gustarme mucho esto, lo que es la samba y bailar en Carnaval y disfrutar mucho.

¿Cómo ves el futuro del Carnaval en Colonia Lavalleja?

Para mí, el Carnaval de Colonia Lavalleja va creciendo año a año. Este Carnaval estuvo muy bueno, se disfrutó mucho y, también, se brindó mucha alegría durante el desfile.

¿Te animás a darle un mensaje a todas esas chicas que participaron y las que van a participar en el futuro; qué les decís a las chicas de Lavalleja para que puedan llegar a ese sitial que llegaste tú?

Que se animen a participar, a desfilar y así podrán disfrutar mucho. Obviamente, que tienen que saber bailar para poder llegar a ser Reina del Carnaval.

Hablemos de tus gustos personales; hablemos de música. ¿Cuál es el artista que admirás?

Me gusta mucho Marama; es un artista uruguayo de la cumbia, me gustan todas las canciones, pero no tengo ninguna predilecta.

¿Un equipo de fútbol?

Huracán, y a nivel nacional, Peñarol.

¿Continuarás compitiendo en el futuro para seguir siendo la Soberana de Lavalleja?

Es el último año que me postulo para ser candidata a Reina. Eso sí, voy a seguir saliendo para el año que viene en la Escuela de Samba Unidos del Norte, porque, también, soy Soberana de esa Escuela de Samba.

¿Qué le podés decir a los integrantes de esa comparsa a la que le tenés mucho amor y, sobretodo, a la fundadora Daniela Martínez?

Que es recompañera con todo el grupo, humilde, y que le brinda mucho amor a esa Escuela de Samba Unidos del Norte, y que muchas gracias por el apoyo dado para poder postularme y representar a la Escuela.

En cuanto al estudio, cuando termines todo ese proceso que lleva años para abrazar una carrea, ¿qué te gustaría ser y hacer?

En estos momentos me encuentro cursando tercer año de Magisterio. Mi sueño sería recibirme de Maestra y poder trabajar con los niños, todo eso que conlleva la educación en el Uruguay, de crecer como futura docente.

¿A quién dedicás esto que estás viviendo?

Lo dedico a mi familia, amigos y, también, a la Escuela de Samba Unidos del Norte.

Te felicitamos, te deseamos lo mejor en esta etapa que estás viviendo en tu vida, un momento tan bonito y, también, tu sueño de ser algo en la vida; te animamos a que le des con todo al estudio, no por eso vas a perder tus dotes de bailarina.

Claro, tengo que seguir todo lo que me gusta.