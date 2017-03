Manifestaron que por ahora “no tienen dificultades” económicas.

Con el sabor agridulce ante la preocupación que les genera por un lado el creciente número de pacientes oncológicos que se ven en nuestro medio y por otro, la satisfacción de poder asistir a los familiares de los mismos en la institución Casa Amiga, convertida en paradigma de la solidaridad, que fue creada a instancias del Grupo Oncológico Vivir Mejor y con fondos del que proveyeron tanto el Estado y la sociedad en su conjunto, con colaboraciones importantes de la Intendencia de Salto, los representantes de ese lugar dieron el pasado lunes un pantallazo sobre la realidad del lugar.

Si bien se juntaron para estudiar un convenio por el cual un grupo inmobiliario que pretende concretar una inversión en Salto, ha ofrecido hacerles un aporte, la comisión directiva de Casa Amiga, se refirió a que en este momento no cuentan con mayores inconvenientes para su funcionamiento. Aunque sí aclararon su preocupación por la cantidad de pacientes oncológicos que vienen registrando en estos tiempos.

AVANCE

En tal sentido, la presidente de la Comisión Directiva que administra Casa Amiga, Teresa Artave, dijo que por el momento la institución “no presenta mayores dificultades económicas” aunque señaló que “estamos repletos de personas que están alojadas” en la actualidad en ese complejo de la calle Cervantes entre Rincón y 18 de Julio.

Señaló que en ese sentido, han tenido que desalojar dos habitaciones que las tenían destinadas a depósito con el fin de brindarle alojamiento a los familiares de personas que padecen cáncer y que están siendo asistidas en este momento en el Hospital, por lo cual se hace necesaria su presencia para acompañarlos en este difícil trance.

“Es lamentable que esa enfermedad siga con este avance, pero por suerte podemos darle ese alojamiento y espacio para que ellos puedan venir a realizarse el tratamiento y su familia los acompañe”, comentó Artave.

TAMBIÉN LOS NIÑOS

Dijo por otro lado que el CTI está siempre “lleno de pacientes infantiles” a cuyas familias Casa Amiga también les presta alojamiento y que en ese sentido, siempre hay madres que tenemos, que están prácticamente todo el año.

“Recién ingresábamos y nos encontramos con personas que son de Pueblo Belén y que están alojados en Casa Amiga y que se sentían muy bien por tener un lugar donde quedarse. Porque esto está destinado para gente humilde que no tiene dónde quedarse cuando un familiar está enfermo”, comentó la titular del lugar.

Sostuvo que la Intendencia y ASSE, así como también algunas empresas privadas de nuestro medio, como el caso de las estaciones de servicio Ancap de la esquina de Agraciada y Viera, y la estación Petrobras de la calle Blandengues y 8 de Octubre, colaboran desinteresadamente con el combustible de un vehículo que le proporcionaron desde ASSE, para el traslado de pacientes por lo que la Intendencia les cedió un chofer.

Artave también comentó que si bien no han hecho hasta el momento una “campaña de socios para recaudar fondos”, admitió que lo que sí reciben son colaboraciones al teléfono 473 39077 que es de dicha institución. Y que incluso cuentan con la donación de una casa por parte de una familia, a la que están alquilando y con cuyo dinero del arrendamiento les sirve para poder aumentar las arcas del lugar.