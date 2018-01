Cuando van pasando por ella más de 600 personas

Estela Fumón, es una vecina de Young (departamento de Río Negro), una persona que ha estado siempre vinculada a la salud, dado que se ha desempeñado en el mutualismo de su ciudad. Hoy se halla en Casa Amiga, junto a su esposo, quien se trata de un tumor.

Nos explicó que apenas les confirmaron la situación, las posibilidades eran de trasladarse a Salto o ir a Montevideo, es más, allá teníamos varias casas de amigos, que nos ofrecían las llaves de sus viviendas para que nos trasladáramos allá.

De todas formas decidimos chequear primero las opciones, junto a mis dos hijos llegamos a Casa Amiga tanto a mi esposo que tenía que hacerse el tratamiento, como a los hijos les encantó el lugar y optamos por Salto.

Es más, estando ya aquí a mis hijos (un arquitecto y una nurse, que trabaja en Paysandú) se les ocurrió saber si el tratamiento que le habían recomendado a mi esposo era el correcto. El especialista al que recurrieron les dijo que no sólo era correcto, sino que estaba seguro que en Salto lo habrían de tratar muy bien. Hoy podemos decir que no nos equivocamos. Esto es una gran familia. Aquí además de todas las comodidades con que se cuenta, existe una gran riqueza humana, una calidez que no siempre se encuentra y esto no debe perderse, señaló.

El matrimonio Fumón -Armúa al dejar la residencia donó un aparato de aire acondicionado el que fue instalado en el comedor del lugar.