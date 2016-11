Tras la advertencia de nivel rojo emitida este martes al mediodía por el Instituto Nacional de Meteorología (INUMET) por tormentas severas con lluvias copiosas, granizo, actividad eléctrica y vientos que podrían superar los 120 kilómetros por hora en los departamentos de Salto, Artigas, Rivera, Paysandú, Tacuarembó y Cerro Largo, fue activado en forma inmediata el mecanismo de trabajo del Comité Departamental de Emergencias.

El Intendente de Salto, Dr. Andrés Lima, quien preside el Comité, recorrió algunos barrios de la ciudad que fueron afectados por las abundantes precipitaciones durante esa jornada y lo mismo hicieron varios jerarcas de la comuna y equipos técnicos para verificar posibles daños y visitaron a las familias afectadas. En horas de la tarde del martes, luego de reunirse el Comité Departamental de Emergencias, se realizó una rueda de prensa a los efectos de evaluar la situación por la que estaban atravesando las distintas familias implicadas en esta situación.

El intendente Andrés Lima, indicó que hasta la hora 18 del martes, el agua caída registrada oficialmente había sido de 94,4 mm. En tanto, que la racha de viento más fuerte, ocurrió a la hora 12 del mediodía, alcanzando una velocidad de 65 kilómetros por hora. También se registraron granizadas de 15 segundos de duración con piedras de 7 mm de espesor.

En cuanto a las llamadas al CECOED (Centro Coordinador de Emergencias Departamental), que se registraron en las horas de tormenta fueron 49: 34 de ellas por enchorradas, 3 por árboles caídos y 12 por saneamientos tapados que anegaron casas y provocaron perjuicios a familias afectadas.

DONACIÓN DE COLCHONES Y PAÑALES

El Intendente Lima solicitó en la oportunidad “la colaboración de la población, a los efectos de que puedan donar colchones y pañales para familias afectadas por esta situación y que quienes quieren hacerlo pueden comunicarse al local del CECOED en Florencio Sánchez Nº188, el que está abierto de lunes a domingo las 24 horas”.

Por su parte, la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Salto, Lic. María Soria, dijo que «un 50 % de los asentamientos de Salto fueron afectados por las tormentas” y que en la actualidad Salto cuenta “con 23 asentamientos».

Los principales lugares afectados fueron los barrios Andresito, barrio Artigas, Chinchurreta y el asentamiento de Patulé y la Vía. “Ahí tenemos más de 18 familias, unas 45 personas afectadas, donde 3 fueron alojadas en un Refugio del INAU. Hubo una persona no vidente que fue afectada y que residía en la zona de calle Artigas casi Reyles que ya fue asistida por Salud Pública” y agregó que tanto el “Mides como el departamento de Desarrollo Social de la comuna asistieron a muchos menores a los cuales se les dio ropa de abrigo y mantas”.

María Soria, enfatizó que «se seguirá con los equipos de Desarrollo Social, Obras y Servicios Públicos de la Intendencia atendiendo a todas esas zonas afectadas».

Por su parte, el jefe de Servicios Públicos de la Intendencia, Nicolás Palacios, felicitó a los funcionarios municipales que estuvieron trabajando y atendiendo a las familias afectadas, aclarando que la única información oficial sobre este tema es la que brinda el Comité Departamental de Emergencias a través del CECOED en coordinación con el Sistema Nacional de Emergencias».

INTENDENCIA AYUDARÁ A RECONSTRUIR VIVIENDA AFECTADA

En tanto, como consecuencia del temporal un árbol cayó arriba de una vivienda precaria ubicada en la calle Artigas al 2700 casi Reyles. Allí vivía un señor no vidente que fue rápidamente asistido por parte de la Intendencia de Salto y personal de Bomberos.

Felizmente no registró lesiones personales, sino solamente materiales. Inmediatamente hasta el lugar concurrió un equipo técnico del departamento de Desarrollo Social, otro de Servicios Públicos y un arquitecto del departamento de Obras de la comuna para verificar los daños y evaluar el trabajo de recuperación de la vivienda.

Mientras tanto, el intendente de Salto, Andrés Lima, confirmó ayer miércoles que la Intendencia estará ayudando en la reconstrucción de la vivienda y adelantó que se estará destinando una retroexcavadora, para que trabaje en los distintos arroyos y cañadas en la ciudad de Salto para limpiar los cauces afectados y facilitar así el corrimiento del agua a los efectos de evitar las enchorradas.

«Esa máquina estará cumpliendo esa función exclusivamente hasta el final del período de gobierno», confirmó el jefe comunal a los medios.