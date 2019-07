Centro Integral Flavia cumple once años el próximo domingo

El Centro Integral Flavia – fundado por Cathy Cafrée – cumple once años de existencia y continúa planteándose nuevos desafíos.

La idea del centro – que lleva el nombre de una de las hijas de Cathy – quien nació con trastornos de espectro autista – nace a partir de su experiencia con su hija que la llevó a querer ayudar a otros niños y jóvenes con autismo y otras discapacidades – en situación de vulnerabilidad – a tener contención y mejor calidad de vida.

“Estoy feliz de haber cumplido ya 11 años con esta tarea, me llena de satisfacción cuidar de nuestros chicos más que cuidarlos darle contención, darles una familia que se ocupa de su salud llevándolos a control, de su educación, llevándolos a centros particulares donde ellos puedan adquirir habilidades y estimular sus capacidades” – reflexionó Cafrée.

El Centro Integral Flavia nació en el 2005 por iniciativa de Caty Caffreé, Actualmente en Centro Flavia viven más de 30 personas con discapacidad intelectual de leve a severa. En el Centro, todos reciben una muy buena calidad de vida, concurren a centros educativos, reciben atención de un equipo de técnicos multidisciplinario, realizan actividades recreativas y desarrollan todas sus capacidades individuales.

El mayor objetivo del Centro es integrar a todos los que viven allí en la sociedad y generar vínculos con sus familias y referentes en función a las necesidades y posibilidades de cada una de ellas.

Para lograrlo buscamos siempre espacios de inclusión que van más allá de la educación formal, son espacios de intercambio con la sociedad que enriquecen a todos.

“SOMOS UNA GRAN FAMILIA Y COMO EN TODAS A VECES SURGEN DISCREPANCIAS”

“Tener una casa reciben su comida calentita una cama con su abrigo ,un baño con su ducha caliente, viéndolos a ellos crecer estar contentos… porque también hacemos paseos recreativos y de integración.

Los chicos juegan al fútbol con personas de otra institución.

Vamos al cine, a pizzerías… somos una gran familia haciendo todo lo mejor que podemos por ellos …me preocupa mucho ver otros chicos con la misma problemática y por motivo locativo no podemos darles la misma atención”.

Que esté feliz no quiere decir que sea todo color de rosas, sabemos que en una gran familia también hay discrepancias pero con conversaciones y ganas todo se puede superar” – revela Cathy.

Los trastornos del espectro autista se pueden diagnosticar formalmente a la edad de 3 años, aunque nuevas investigaciones están retrocediendo la edad de diagnóstico a 6 meses. Normalmente son los padres quienes primero notan comportamientos poco comunes en su hijo o la incapacidad para alcanzar adecuadamente los hitos del desarrollo infantil. Algunos padres explican que su hijo parecía diferente desde su nacimiento y otros, que iba desarrollándose normalmente y luego perdía aptitudes. Puede que inicialmente los pediatras descarten las señales del autismo pensando que el niño podrá alcanzar el nivel deseado y le aconsejan a los padres que esperen y vean cómo se desarrolla. Nuevas investigaciones muestran que cuando los padres sospechan que hay algo mal con su hijo, generalmente están en lo correcto. Si tienes inquietudes acerca del desarrollo de tu hijo, no esperes y habla con su pediatra para que sea evaluado.

Si a su hijo lo han diagnosticado con autismo, una intervención temprana es crítica para que pueda beneficiarse al máximo de todas las terapias existentes. Aunque para los padres puede ser difícil etiquetar a un pequeño como “autista”, entre más pronto se haga el diagnóstico cuanto antes se podrá actuar.

El autismo y otras formas de discapacidad son parte de la experiencia humana que contribuye a la diversidad humana. Por ello, a nivel internacional se ha hecho hincapié en la necesidad de incorporar la discapacidad en la agenda de desarrollo de la Organización. Para incorporar la discapacidad es necesario adoptar un enfoque integral en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que no se perpetúe la desigualdad.

Los niños con autismo en el Centro Educativo de Niños Autistas de Salto adquieren las habilidades sociales y de comunicación que no tienen, para poder relacionarse con sus iguales.

Ellos no las pueden aprender por imitación, como otros niños. Hay que utilizar estrategias específicas para ellos.

El ideal es una educación no especial sino especializada, en el marco de un colegio normal.

Hay técnicas y métodos de enseñanza especializados para los niños con autismo porque tienen una característica especial, que son aprendices visuales. Por este motivo, se suele trabajar la relación imagen-objeto, porque en ocasiones los niños con autismo no hablan en parte porque no relacionan las palabras con el objeto o el significado específico.

No obstante, antes de llegar a este punto, hay que enseñarles a comunicarse y mucho antes, a tener interés en comunicarse, que es lo más difícil.

Para ello, lo primero que hay que hacer es meterse en sus intereses, sólo así se puede captar la atención de los niños con autismo.