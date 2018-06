Fundadora del Centro Educativo para Niños Autistas

Ante la situación trascendida en los medios de comunicación durante estos días, donde representantes de los gremios de colegios privados hicieron controvertidas declaraciones alegando que se les hace bullying por pertenecer a la agrupación gremial, la fundadora del Centro Educativo Para Niños Autistas Caty Cafrée aclaró que “esto no es así pues siempre se ha mantenido un buen relacionamiento con el personal del centro y desde el momento en que se ingresa a trabajar se sabe como se trabaja”.

Dijo que el mismo “es un grupo de padres que formó ese centro.

Realmente me duele que se salga a decir gratuitamente que allí en el centro no se trata bien al personal”.

Cafrée reveló que siempre que los trabajadores hacen algún tipo de reclamo, se hace una reunión con la comisión directiva y con los padres, se pone el tema sobre la mesa y se resuelve.

La representante del Centro Educativo para Niños Autistas indicó que son alrededor de cinco personas que están agremiadas y el resto no lo está. Ello ha generado cierto malestar que en definitiva perjudica a los niños que acuden a recibir formación y atención allí.

ESTO VINO A RESTAR Y NO A SUMAR”

“Las personas que están agremiadas crean una situación inconveniente en el lugar que no es bueno para los niños… ellos perciben las dificultades y los padres también.

La solución es el diálogo. Si no se suma que no se reste. No estoy en desacuerdo que los gremios defiendan la fuente laboral.

En el centro se paga lo que corresponde y se cuenta con un equipo de profesionales que llevan la contabilidad.

Nos hemos reunido varias veces y llegado a acuerdos. Como madre, pienso que esto no era necesario. Siempre hubo diálogo y se mostró conformidad con la labor del personal.

El centro es el resultado de muchísimo esfuerzo y sacrificio. Esperamos que esta situación se revierta y que sigamos trabajando como hasta ahora. Y si hay alguna persona que no se sienta preparada que haga un paso al costado” – enfatizó Cafrée.

En la oportunidad Caty hizo una vez más expresó su agradecimiento por el apoyo de la sociedad salteña que siempre está brindando su apoyo para que siga en pie este proyecto tan valioso para que los niños y jóvenes con autismo puedan desarrollarse integralmente.