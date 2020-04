El directivo del C.C.I.S. Guillermo Luzardo, que integra además su Comisión de Comercio, dijo a este diario ayer que «hay rubros que se ven muy afectados, sobre todo el turismo y la gastronomía; son los dos rubros más afectados y más en Semana Santa, que es una zafra, como sabemos siempre se espera esta semana un flujo importante de turistas…y al estar todo cerrado lógicamente no están teniendo ingresos. Casi todas las empresas están con trabajadores en el seguro y con poca facturación. Pero bueno, en esta época en que la prioridad es la salud y lo comercial queda en segundo plano, todos tratamos de hacer un esfuerzo para que esto pase lo más rápido posible y vuelva a la normalidad».

Luzardo es el principal del Autoservicio «San José», por lo que el contacto también fue propicio para consultarle sobre cómo viene trabajando en su comercio en particular. «El rubro que estamos, que es la alimentación, no se vio afectado, al contrario, hubo algunos días con picos de venta. Al estar el resto de la actividad paralizada, la gente consume un poco más de lo que es alimentación y artículos de limpieza», sostuvo.