“La de mañana es una gran convocatoria, y sabemos que mucha gente va a ir, productores y empresarios, porque esto no distingue sectores y no nos diferencia en los rubros. Por eso, pedimos que todos los que se adhieran a esta movilización embanderen sus comercios, sus casas o sus vehículos, mostrando que esto es un hecho real que no tiene banderas políticas”, comentó a EL PUEBLO, el Presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto, Nicolás Sant’Anna.

El empresario, argumentó que “no hay rentabilidad y así no podemos más”, por eso, la gremial de comerciantes y empresarios (Centro Comercial e Industrial de Salto), como la mayoría de las gremiales empresariales se adhiere a la marcha de los productores en Durazno.

“Nos adherimos para que el gobernante recapacite de los costos que tenemos y eso es la base de toda la cadena productiva porque así no podemos crecer ni volcar en más puestos de trabajo”, puntualizó Sant’Anna.

