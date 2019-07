Bruselas, 29 jul (EFE).- La Comisión Europea (CE) dejó este lunes de considerar equivalentes la normativa de la Unión Europea (UE) y las regulaciones sobre agencias de calificación crediticia de Argentina, Brasil, Australia, Canadá y Singapur.

El Ejecutivo comunitario precisó que se trata de la primera vez que deroga una decisión por la que se establecía que esos cinco Estados regulaban las agencias de calificación de forma similar a los Veintiocho. Por tanto, hasta ahora la UE podía confiar en las normas y la supervisión de esos territorios terceros sobre las entidades citadas. Bruselas explicó que la equivalencia se ha eliminado porque Brasil, Argentina, Australia, Canadá y Singapur no cumplían los estándares fijados en la regulación de la UE sobre agencias de calificación de crédito después de que se incluyera una enmienda en 2013 en la Unión. Según la CE, esas cinco jurisdicciones decidieron no implementar los cambios necesarios en sus legislaciones «dada la limitada escala de actividad que debe cubrirse». La Comisión añadió que informó directamente a esos cinco países sobre su intención de derogar el régimen de equivalencia. Para Bruselas, la decisión anunciada este lunes muestra cómo la supervisión de las normas en países terceros puede dar lugar a la revisión y a la derogación de decisiones sobre equivalencia, lo que podría suponer un riesgo también para la City de Londres una vez que el Reino Unido abandone la Unión Europea.

Dada la posibilidad de revisar los regímenes de equivalencia, Londres no tendría la seguridad de que sus normas y las de la UE se consideraran homologables de forma indefinida, lo que podría afectar al potente sector financiero británico.

El portavoz comunitario Johannes Bahrke recordó que la medida anunciada hoy no está relacionada con el «brexit». Aun así, destacó que en el acuerdo del «brexit» pactado entre Londres y Bruselas, pendiente de ser aprobado en el Parlamento de Westminster, Bruselas se comprometió a evaluar todas las regulaciones británicas que podrían ser consideradas equivalentes a las de la UE para junio de 2020. A su vez, Londres analizará las normativas comunitarias.

En caso de retirada sin pacto, subrayó que la Comisión ya ha aprobado en sus planes de contingencia dos medidas de equivalencia temporales que afectan a las casas de contrapartida central (CCP) y a los depositarios centrales de valores.

Asimismo, el portavoz subrayó que no existe «un derecho a la equivalencia» y que las decisiones al respecto las toma la Comisión de forma unilateral tras realizar un análisis «caso por caso».

Bahrke dijo que para emitir el veredicto se tienen en cuenta los efectos de la medida sobre la integridad del mercado, la estabilidad financiera, la protección de datos y la igualdad de condiciones en el mercado interior.

Bruselas amplió las decisiones de equivalencia vigentes en materia de agencias de calificación crediticias a Hong Kong, Japón, México y los Estados Unidos.

Además, adoptó las decisiones de equivalencia relativas a los índices de referencia financieros administrados en Australia y Singapur.

Con estas medidas, se reconoce que los administradores de determinados índices de referencia de tipos de interés y de divisas de Australia y Singapur están sujetos a requisitos jurídicamente vinculantes equivalentes a los establecidos por la UE. EFE