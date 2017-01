Durante el resto del mes de enero y todo febrero permanecerán abiertas las inscripciones en el centro CECAP Salto. El horario para inscribirse es a partir de la hora 9.00 hasta las 13.00. Podrán inscribirse jóvenes de 14 a 20 años que no estén estudiando en el sistema educativo formal. La capacitación en los centros CECAP es por áreas, conocimientos básicos, generalidades, áreas artísticas, de recreación y deporte, educación laboral y otros talleres de construcción, gastronomía, belleza y de artística. Lo cierto es que alrededor de un sesenta por ciento de los jóvenes decidieron reinsertarse en la educación formal, hecho que se viene suscitando desde hace algunos años. Las inscripciones dentro del ámbito formal dependen de la oferta educativa, pero generalmente está vinculada a las áreas que han desarrollado en el centro Cecap. A fin de fortalecer los vínculos de los jóvenes con la institución, se hicieron visitas domiciliarias y se llevaron a cabo acciones para que estos lograran una mayor integración. Periódicamente los educadores representantes de todos los CECAP del país, se reúnen con el equipo del Programa Nacional de Educación y Trabajo, autoridades del Área de Educación No Formal y Dirección de Educación del MEC, a los efectos de reflexionar acerca de la práctica educativa. Los centros funcionan en una dinámica de talleres experimentales con jóvenes y adolescentes de 14 a 20 años que no estudian ni trabajan, mediante una experiencia educativo-laboral en contacto con herramientas de trabajo. Se trabaja además, en diferentes áreas de acompañamiento y acercamiento al mundo del trabajo.

APRENDER SIEMPRE

El Programa Aprender Siempre (PAS) es una propuesta de alcance nacional impulsada desde el Área de Educación no Formal del MEC, que funciona desde el año 2008. Este Programa promueve el acceso a propuestas educativas durante todas las etapas de la vida en diferentes contextos ambientales y culturales, con un fuerte enclave territorial. Las propuestas permiten contemplar diversos intereses y problemáticas nacidas de variedad de espacios socio-culturales que integran a diversos grupos de la población.

ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN DOS CONTEXTOS

La tarea se despliega en base a dos líneas de trabajo generales: actividades educativas en contextos de encierro y actividades educativas en espacios surgidos en comunidad. El PAS desarrolla año a año actividades educativas semestrales o anuales llevadas adelante por duplas de educadores tratando diversas temáticas, en diversos formatos pedagógicos. Las propuestas se instalan en todo el territorio nacional y están dirigidas a personas a partir de los 14 años, intentando llegar a todos los ciudadanos sin importar condición económica, de género, legal, de raza, de credo, con el objetivo de promover la educación a lo largo de toda la vida.