La empresa Ta-Ta le realizó hace pocos días un reconocimiento por sus 20 años de labor. El hecho no tendría quizás la misma importancia si no se tratase, nada menos, que de la demostración cabal de que una persona con Síndrome de Down puede desenvolverse con naturalidad en el ámbito laboral. Hablamos de Cecilia Blardoni De Rezendes, quien con un enorme orgullo que su rostro no quiere ni puede ocultar, cuenta: «soy fundadora de la Asociación Down y además integro la Comisión Directiva participando de todas las reuniones. Eso es muy importante, allí tengo muchos compañeros y comparto con mis amigos».

Pero su vida diaria no se limita a esa tarea, sino que es una persona sumamente activa, y entonces: «me levanto muy temprano, quedo un rato en casa y después me voy a trabajar, entro a las 8 y salgo a las 12. Cuando vuelvo, después de almorzar me voy a clases de pintura. Es un taller de arte, en Arte Espacio, con Gabriela Castillo. Hago manualidades, cerámicas, acrílico, naturaleza muerta, y lo que más me gusta hacer son grabados». Vale decir que los grabados que logra son realmente hermosos.

Y además, «voy a natación en el Club Remeros los sábados de tarde; y estudio Cocina con Clarita Ciocca en la Asociación Down. También allí, con la maestra Cecilia Mossman practico lectura y escritura, y me ayuda a mantener todo lo aprendido hasta ahora, en Geografía, Matemática, Biología, Historia…y hago Educación Física con la profesora Estefanía Ferreira». Otro de los momentos en que Cecilia no oculta su alegría es cuando habla de las reformas que se están llevando adelante para mejorar la casa de la calle Brasil, donde funciona la Asociación: «ahora vamos a arreglar nuestra casa y estoy feliz», expresa con una amplia sonrisa.

La conversación con EL PUEBLO fue mediante videos, pero igualmente con mucha fluidez, y en ella Cecilia también narró varias cosas sobre sus primeros años de vida y especialmente sobre su familia: «Nací en la ciudad de Salto el 3 de junio de 1981. Tengo 39 años, soy la mayor de las hermanas, mis papás son Francisco Blardoni y Beatriz De Rezendes, y mis dos hermanas Rita y María Inés. Mis cuñados son Matías y Juan, que son muy amables los dos. También tengo tres sobrinos, que son Joaquín, Guadalupe y Francesco, son el amor mío, lo más importante… Y a quien adoro muchísimo es a la abuela Perla, que tiene 96 años y es lo mejor que me pasó en la vida, es quien me ayudó a crecer y por eso la quiero muchísimo».

Cuando piensa en su niñez y en todo aquello en lo que ha incursionado para su formación, al cabo de unos minutos brotan otros varios recuerdos que cuenta con entusiasmo: «Fui al jardín María Montessori, que dirigía Margarita Muñiz, después a la Escuela Nº 97, donde hice muchos talleres, después pasé a la Escuela Juan Antonio Lavalleja y después al Liceo Salesiano. También estudié danza y me recibí de profesora de Danzas Españolas; estudié peluquería y me recibí de Peluquera. Además, en Mundo Nuevo estudié para Coordinadora Preescolar». Y entre tanto, algo en lo que Cecilia también se formó y resulta de gran ayuda para toda la familia, que permanentemente recurre a los beneficios de sus conocimientos, es en masajes: «eso también estudié y me recibí de Masajista».

El tema de su trabajo, ya de dos décadas, en supermercado Ta-Ta por supuesto que no estuvo ausente en el diálogo, y entonces expresó: «el 9 de mayo hizo 20 años que trabajo allí. Me gusta el trabajo. Tengo buenos compañeros, tengo una gerenta que es Jaqueline Priario y una encargada, Irene Galli. Soy repositora de mercaderías y en la administración paso actas de asistencia y reparto informes, así que ayudo también en la parte administrativa. Con mis compañeros me llevo bien, los quiero y los extraño». Cuando dice extrañarlos, se refiere a que dada la emergencia sanitaria, a fin de extremar los cuidados, Cecilia no está por estos días asistiendo a trabajar: «hace como dos meses que no voy a trabajar por la pandemia de Coronavirus que se vino al Uruguay; entonces Ta-Ta para cuidarnos hace que no vayamos, eso le agradezco mucho a Ta-Ta».

Esta empresa cuenta entre su personal, en todo el país, con varias personas con Síndrome de Down, pero Cecilia fue la pionera. «Me encuentro con ellos cuando viajo a Montevideo y hacemos los encuentros y fiestas que nos hace Ta-Ta, nos festeja los aniversarios, por ejemplo cuando cumplí 15 años de trabajo. Y ahora, por los 20 años me hizo un reconocimiento, me mandaron una carta agradeciéndome porque fui la primera». Después entraron en el país 36 personas más con diferentes discapacidades. Ante esta realidad, Cecilia reflexiona: «estoy agradecida por los cuidados que me da Ta-Ta y la oportunidad que me da de trabajar y demostrar que somos muy capaces. Nunca falto, me comprometo con los compañeros y soy muy responsable en mi trabajo».

Finalmente, quiso dejar un mensaje para todos quienes lean esta nota: «Que los quiero mucho, que todo se puede, que no bajen los brazos, que sigan así y que la amistad es lo más importante. Con esfuerzo todo se puede. Y pido que la gente nos dé oportunidades para demostrar lo que podemos y para crecer juntos. Les quiero decir a Adriana y a todos los amigos de Diario EL PUEBLO que pasen muy bien y que ojalá esto pase rápido…Cuídense».

En las mismas palabras de Cecilia, sinceras y llenas de espontaneidad y calidez, está el mejor mensaje con que podría cerrase esta página.

JORGE PIGNATARO