En base a los múltiples llamados y solicitudes de ayuda a la población más vulnerable es que desde el CECOED se propone realizar recepción de donaciones de las empresas y población de Salto y su consiguiente distribución a los comedores populares y merenderos debidamente registrados en el Departamento de Desarrollo Social, se adjunta lista verificada por el Departamento de Desarrollo Social y tamizada con el MIDES. En este sentido se exigirá a los puntos de elaboración que su personal esté debidamente equipado con los elementos de prevención del virus (tapabocas, guantes, hipoclorito, alcohol en gel), se cuidará además de no favorecer la ocurrencia de aglomeraciones manteniendo la distancia entre las personas de 1 metro y medio como mínimo. Concurrir 1 sólo miembro por hogar al lugar de entrega. Se deberán respetar todas las indicaciones del MSP para la preparación de alimentos.

Algunos aspectos a tener en cuenta

* Como ya sabemos puede darse el caso de una persona que sea portadora del virus y aún no tenga ningún síntoma

*El virus se transmite por las gotas de saliva, que podemos emitir con la tos, los estornudos o simplemente hablando. De allí pasa a cualquier superficie, de cualquier cosa que este cerca de la persona infectada.

*Tiempo de sobrevida del virus según tipo de material: como indicativo a una temperatura de 20 grados C.

*Sobre acero: 2 días

*Sobre Vidrio y madera 4 días

*Sobre material plástico y cerámica 5 días

* Sobre aluminio de 2 a 8 horas

*Sobre látex menos de 8 horas

*Los coronavirus pueden «inactivarse eficientemente «en las superficies en un minuto se limpian con soluciones que contengan: entre 62 y 71 por ciento de alcohol etanol; 0.5 por ciento de peróxido de hidrógeno (más conocida como agua oxigenada) 0.1 por ciento de hipoclorito de sodio.

PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE MATERIALES

*Tomando en cuenta lo anterior la recepción de donaciones y su posterior redistribución deberá tomar en cuenta como desinfectar, todos los elementos de la canasta básica que se reciban y así entregarlos con la mayor seguridad posible, y no convertirse en una fuente de contagio para las personas que los reciban.

En esta etapa la donación deberá ser:

*Alimentos no perecederos

*Artículos de higiene personal y ambiental

*Pañales de adultos y niños.

*No se recibirán donaciones de medicamentos, ropa ni calzado otro tipo de materiales diferentes a los mencionados anteriormente.

LUGAR DONDE SE RECIBIRÁN LAS DONACIONES Y CONDICIONES DE TRABAJO

* El local de la Intendencia donde se recibirán las donaciones es el edificio del Ex Museo Histórico Avda. Batlle Berres y Avda Enrique Amorin, teléfono 47327359.

Organización del espacio donde se recibirán donaciones:

*Área sucia y de recepción (Ventilada, se emite recibo) donde se juntan todas las donaciones que llegan antes de pasar a otra área. El personal de recepción con guantes, tapa bocas, mamelucos y difuminadores. La ropa solo se utilizará para esta tarea y en esta área.

* Área Limpia, donde se irán juntando los elementos ya desinfectados y empaquetando para su entrega.

*El calzado de igual manera se utilizará solo para esta tarea.

* También se embeberá un paño en desinfectante (tipo alfombra para pisar) y será utilizado al pasar de una habitación a otra.

¿Cómo desinfectar todas las Donaciones?:

*Los paquetes con cobertura de plástico o vidrio herméticas, también los elementos que vengan en envase de tetrabrik (como las salsas de tomate) y las latas pueden ser desinfectadas con agua y jabón y un buen enjuague bajo la canilla, o en su defecto pasando un paño con hipoclorito o al alcohol al 70%.

* Los elementos que vengan en envase de papel o cartón o en bolsas de nylon que no puedan ser lavadas ni desinfectadas con alcohol otro desinfectante de los recomendados. Por ejemplo, pan envasado, NO se recibirán.

Frutas y verduras ofrecidas en donación:

Las mismas no se almacenarán en el lugar y se sugerirá al donante la lista de entidades alimentadoras mencionada anteriormente, asimismo se indica:

* Frutas y verduras en este caso se recomienda sumergirlas en agua de canilla con una cucharadita de hipoclorito lavandina, cada 5 lts de agua. Dejar 30 minutos y luego secar al aire.

DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE DONACIONES

*La distribución de los alimentos recepcionados se hará mediante solicitudes telefónicas y recogiendo los interesados los mismos en el local del CECOED Enrique Amorim y Avda. Luis Batlle Berres (Antiguo Museo Histórico) de 9 a 15 horas, siendo el teléfono 47327359.

*Asimismo se podrá acordar con alguna de las instituciones que forman el CECOED la distribución localizada de las donaciones.

*El Coordinador del Grupo Operativo creado con este fin será el Inst. Gv. Julio Texeira, Coordinador Cecoed y Unidad Capacitación Socorrismo y Rescate

Recepción de donaciones

CECOED realiza la recepción de donaciones de empresas y población de Salto para su consiguiente distribución a los comedores populares y merenderos debidamente registrados en el Departamento de Desarrollo Social.

En esta etapa se reciben donaciones de:

* Alimentos no perecederos

* Artículos de higiene personal y ambiental

*Pañales de adultos y niños.

No se reciben donaciones de medicamentos, ropa, calzado u otro tipo de materiales diferentes a los mencionados anteriormente.

Las donaciones se reciben en el local del CECOED, en Avda. Luis Batlle Berres y Avda. Enrique Amorim, de 9 a 15 horas.

O se pueden comunicar al teléfono 4732 7359, o por mensaje de texto o WhatsApp al 092 350 389 y se retiran en domicilio.