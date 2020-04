Bajo el lema «Salto te necesita», el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) inició esta semana una campaña solidaria de recolección de alimentos no perecederos, frutas y verduras, destinada a brindar asistencia a familias salteñas que lo necesitan.

Mediante esta campaña, las instituciones que integran el Cecoed apelan a la solidaridad de empresas, productores y ciudadanía en general para reunir un stock que permita llegar a más de mil hogares que hoy están en una situación delicada, fundamentalmente por causa de la pandemia del coronavirus.

Como se informara días atrás, en el marco del trabajo coordinado por el Cecoed, la Intendencia y la Universidad de la República realizaron un relevamiento para detectar la población que necesita asistencia, aunque ese relevamiento no está cerrado, se sigue trabajando y se pueden incorporar nuevas familias.

Los alimentos llegan a la población a través de canastas o mediante la distribución de comidas elaboradas por el Ejército Nacional en el Batallón de Infantería Nº7.

Quienes deseen colaborar pueden llevar sus donaciones directamente al local del Cecoed, en avenida Luis Batlle Berres y Enrique Amorim (ex Paraguay) o llamar al teléfono 473 27359 para coordinar la entrega o para que retiren la donación en el domicilio.