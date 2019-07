Villa Constitución. Por: Catalina Trinidad

El pasado jueves 11 de julio Villa Constitución cumplió sus 167 años de existencia. El Municipio de esta localidad ofreció a la población un desfile cívico – militar, donde participaron los alumnos de la Escuela Nº7, Nº100 y del Liceo Local.

También se contó con la participación del Centro Caif “Pequeños Brillantes”, así como de representantes del club Cadys, el grupo de teatro de la Vi lla «Querer es poder», se sumó a este desfile, también el Grupo de Patín Artístico, cerrando el desfile la Aparcería La Villerita.

Luego del desfile sobre la avenida Domingo Pérez, la concentración se llevó a cabo en la Plaza Joaquín Suárez. El alcalde del Municipio de Constitución, Carlos Souto, y los concejales de dicho Municipio estuvieron presentes en la ceremonia.

Por su parte, el director de Descentralización de la Intendencia de Salto, Sergio García da Rosa, fue el encargado de la parte oratoria, quien recordó parte de la historia en el comienzo de esta localidad.

Se contó con la actuación de la orquesta municipal, lo que llamó la atención fue la «ausencia» de los militares que supuestamente venían para el desfile ya que estaba en la parte de organización, pues se los había invitado, pero no concurrieron a Constitución.

Cerró la ceremonia, la actuación de banda Valió la Pena. A continuación, plasmamos el escrito que realizó quien maneja la página web del Municipio de Villa Constitución.

«Un aniversario más de nuestra localidad, de compartir cosas, de luchar juntos. Es nuestro deseo de que, los malos momentos, no sean nunca, un justificativo para dejar de soñar. S i estamos unidos, seremos fuertes y lograremos grandes cosas, es por ello que invitamos a TODOS; quienes son hijos de ésta hermosa tierra y quienes aún sin serlo la aman y la defienden, a seguir por el camino de la comprensión y el compromiso, ya que solo así lograremos cumplir nuestras metas. Feliz Aniversario y no olvidemos nunca que:

«Nada Podemos Esperar, Si No Es De Nosotros Mismos».