El Centro Comercial e Industrial de Salto – en el marco de los festejos de los 115 años de vida de la institución – que fue creada en 1905 – con la mirada siempre puesta en las necesidades de los socios – recientemente se ha firmado un convenio con la compañía de seguros SURA a fin de brindar una respuesta a la necesidad que se sentía imperiosa y teniendo en cuenta que la mayoría de los socios son PYMES era necesario seguir enfatizando en todos los servicios e incorporar nuevos, brindando el apoyo emocional, que también hoy dicho apoyo sea económico.

Se firmó entonces un convenio de segundo y primer riesgo – teniendo en cuenta muchas cuestiones y vicisitudes que experimentan los comerciantes (robo, rotura de una vidriera, etc); lo cierto que SURA no es un seguro que compite con los que puedan tener contratados, pues tiene una naturaleza diferente.

Es la primera vez que el Centro Comercial brinda un apoyo económico con el respaldo que se está logrando actualmente con el seguro SURA.

En este cambio de paradigma de crear valor a las empresas socias, se de stacan tres razones por las cuales se considera que este comercio brinda gran solución a las PYMES de Salto. En primera instancia porque sabemos que a las PYMES les ha costado posicionarse en el lugar que están. Por ello esta solución ha sido pensada junto al Centro Comercial en conjuntos con Seguros SURA para proteger la competitividad y brindar estabilidad a las empresas socias cuidando su patrimonio y activos.

La segunda razón es que esta iniciativa es como un traje a medida, en base a demandas, necesidades y en base a la experiencia que ha brindado la cercanía con el conjunto de asociados y el aval de la solidez de la empresa SURA.

El tercer tópico apunta a que siendo socios del Centro Comercial e Industrial de Salto cada empresa estará protegida, sin importar el porte de la empresa, rubro, ni siquiera la ubicación del negocio.

Desde el Centro Comercial se sintió que de alguna manera había que brindarle tranquilidad a las PYMES cuando sucedía algún imprevisto; hoy se pretende reforzar aún más para que se sepa que siendo parte del Centro Comercial es una forma de garantizar la continuidad de este servicio.

La estrategia ha sido diseñada específicamente para la región, no solamente con los técnicos de SURA, sino también con el Centro Comercial e Industrial de Salto en su conjunto.

La idea es tener una póliza exclusiva de cinco coberturas: una póliza contra incendios con un monto de diez mil dólares – tanto para inmuebles, mercadería o maquinaria.

Otra cobertura para hurtos, de iguales condiciones, pero con un monto de dos mil quinientos dólares, mil dólares para equipos electrónicos, monto de quinientos dólares por rotura de vidrieras.

No solamente es por un evento sino que estará cubierto cada hurto que se dé durante la vigencia de la póliza.

Cabe destacar que es un servicio que cada socio del Centro Comercial puede acceder y para ello debe estar al día en la cuota de socio.