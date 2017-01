Un nuevo emprendimiento presentan Alison Moraes y Agustina de Souza e integrando el equipo profesional también está Santiago Ferreira. Se trata del salón de Estética Integral “Alma Mía”, ubicado en Viera 140.

Desde hace mucho tiempo las dos empresarias y docentes tenían la idea de unirse para llevar adelante un proyecto en común que fue tomando forma hasta que se concretó “Alma Mía”. El salón de estética brindará una ampla gama de servicios y también oficiará de taller donde los chicos con capacidades diferentes junto a otros jóvenes podrán recibir sus talleres prácticos de Peluquería.

El nombre del salón surgió en forma espontánea en un momento en que estaban pensando en la impronta que identificaría el proyecto. “Esas dos palabras tienen mucha fuerza y significa mucho… encierra todo a lo que nos dedicamos y nos queremos dedicar” – explicó Alison Moraes mientras que Agustina de Souza manifestó: “más allá de todo, trabajamos por y para el alma”.

Más allá de los fines comerciales que por lógica tiene el centro “Alma Mía” es de destacar la loable labor que estas dos emprendedoras hacen, que es brindarle una oportunidad de formación a las personas con discapacidad para que éstas puedan abrirse un horizonte laboral. “La idea es de que a los talleres, junto a los chicos de la Asociación Down de Salto, vengan otros jóvenes y de esa forma abrir la puerta a una verdadera inclusión”, – destacó Alison.

Lo cierto es que a muchos jóvenes con discapacidad de los diferentes barrios de nuestro departamento y a sus familias aún no les ha llegado la información de que existe la Asociación Down de Salto y que allí pueden recibir estímulo para desarrollarse integralmente, a la vez de conocer estos talleres donde aprenden el oficio de la peluquería y también a socializar.

“ALMA MÍA”: UN ESPACIO DE BELLEZA INTEGRAL

Retornando a los servicios, en “Alma Mía” las clientas no solamente van a poder encontrarse con el servicio de peluquería, sino también estética corporal, masajes, depilación descartable, pedicuría y manicuría.

Se está en planes de integrar a su vez terapias alternativas, reiki, terapias con gemas y otros.

El horario de atención será de 9.00 a 12.00 y de 14.30 a 19.30.

Las clientas tienen que saber que saldrán totalmente renovadas luego de hacer su pasaje por el Centro de Estética Integral “Alma Mía”.