“Motivos”, de Braian Da Costa

Centro MEC Salto viene ajustando detalles para concretar la muestra fotográfica titulada “Motivos”, de Braian Da Costa, muestra de carácter rotativo que tendrá el desafío de recorrer distintas localidades del interior del departamento.

“Descubrimos que tenemos en el equipo dos muy buenos fotógrafos: Roxana Sisnández, docente en Belén, y Braian Da Costa, docente de Pueblo Fernández”, dijo en diálogo con EL PUEBLO Enrique Soler, Coordinador de Centro MEC.

Da Costa es docente de Alfabetización Digital de la localidad de Pueblo Fernández y la muestra estará enmarcada en el Mes de los Derechos Humanos, como se ha denominado a Mayo. “Estaría circulando esta muestra a partir del jueves 23 de mayo y también la pueden disfrutar a través de la fan page de facebook”, informó Soler.

Centro MEC viene haciendo una fuerte apuesta, desde hace ya algunos años, a las localidades del interior como espacios para realización de talleres estables, así como presentaciones puntuales (de cine, música, fotografía, etc.) que se realizan allí antes que en la ciudad, o incluso solamente en el interior y no en la ciudad. En este último caso es una forma –explica Soler- de entender y manifestar que los pueblos del interior no están en segundo plano después de la ciudad, sino que también pueden ser prioridad.

Ejemplo de esto son, además, los ciclos de teatro que desde el año pasado se ofrecen únicamente en el interior.