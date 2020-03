La Dra. Isabel Bartaburu, especialista en Infectología, e integrante del Comité de Infecciones Hospitalarias del Centro Médico de Salto, informó en la entrevista que compartimos, pautas para prevenir el dengue y el coronavirus. Recordamos que el primer caso de dengue autóctono fue detectado días pasados en nuestra ciudad, y que el Ministerio de Salud Pública ya ha comunicado que se encuentra en alerta, con un plan de contingencia que está en revisión permanente en función del avance del virus en el mundo.

Ante el primer caso de dengue autóctono, ¿qué recomendaciones le haría a la población para prevenir contagios?

El dengue es una enfermedad de transmisión vectorial, que se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados, por lo tanto, las medidas para prevenir el contagio se orientan a evitar las picaduras de mosquitos y a su vez evitar la reproducción de los mismos en el domicilio y sus alrededores. Para eso no hay que tener recipientes en donde se pueda juntar agua, ya que es ahí donde los mosquitos depositan sus huevos y se reproducen. También se aconseja tener mosquiteros en las ventanas, usar pastillas para ahuyentarlos, y usar repelente cada vez que uno crea que puede estar expuesto a la picadura de mosquitos.

-¿Cuál sería la población más vulnerable a contagios o que podemos definir como grupos de riesgo?

En este caso no hay grupos de riesgo definidos, todos podemos contraer la enfermedad e incluso tener complicaciones por la enfermedad. Sí existen grupos más vulnerables, como los niños menores de 2 años, las embarazadas, los adultos mayores y personas con enfermedades pre-existentes que se pueden descompensar al contraer la enfermedad y tener mayores complicaciones.

– En el caso del dengue, ¿a qué síntomas hay que estar atentos para consultar al médico?

Se debe consultar ante la presencia de fiebre, cefalea (que se presenta en el caso del dengue con dolor detrás de los ojos); dolores musculares y articulares, erupción cutánea y sangrados.

– Respecto a la posibilidad de que el coronavirus llegue a nuestro país, ¿qué recomendaciones nos da para prevenirlo?

Las recomendaciones para prevenir la infección por coronavirus son las mismas que para prevenir otras infecciones respiratorias como la gripe. Básicamente se centran en lo que llamamos la higiene de la tos y en el lavado de manos. El coronavirus, al igual que la gripe, se dispersa en las gotitas de secreciones que se generan cuando el paciente enfermo tose o estornuda y estas gotitas llegan hasta a una distancia de un metro. Cuando estas gotitas toman contacto con la mucosa nasal, de la boca u ojos de otra persona se produce el contagio. Estas secreciones, a su vez, se depositan en las superficies del entorno del enfermo y el virus permanece hasta una semana en estas superficies. A través de nuestras manos, si tocamos objetos contaminados con el virus y luego nos tocamos la nariz, la boca o los ojos podemos adquirir la infección. Por eso, las medidas más importantes son que los pacientes con síntomas respiratorios cubran su tos y estornudo con el pliegue del codo, con un pañuelo descartable o utilicen tapabocas, el lavado frecuente de las manos con agua y jabón o alcohol en gel y evitar tocarse la cara si no se tienen las manos bien limpias. Otra medida importante es el distanciamiento o aislamiento de todas las personas que sienten que están con síntomas respiratorios, evitando estar a menos de un metro de distancia de otras personas, evitando también dar besos y compartir el mate, por ejemplo.

A quienes están pensando en viajar al exterior, ¿le haría otras recomendaciones?

En realidad, a quienes están pensando en viajar al exterior les damos estas mismas recomendaciones. En aeropuertos o en lugares donde hay mucha gente, distanciarse de personas que estén con síntomas respiratorios, evitar tocarse la cara y llevar alcohol en gel para poder higienizarse las manos frecuentemente.

¿Qué opinión le merece el uso de tapaboca como medida preventiva?

No se recomienda el uso de tapaboca como medida de protección generalizada y permanente durante los viajes o en lugares públicos, ya que esto genera incomodidad y hace que nos toquemos más la cara y hasta puede llegar a ser contraproducente.

Sólo está indicado el uso de tapaboca en las personas que tienen síntomas, para evitar dispersar el virus en el ambiente y a otras personas y en el personal de salud y la familia que atiende a los enfermos, pero puntualmente en el momento en que se los va a atender.

– ¿A qué síntomas hay que estar atentos para consultar al médico, en los casos en que se puede sospechar de un posible contagio de coronavirus?

Deben consultar al médico todas aquellas personas que hayan viajado a algún país con circulación del virus en los 14 días previos y presenten fiebre y síntomas respiratorios. Los países en dónde se señala que hay circulación del virus, varían día a día, por lo que ante la duda hay que consultar para ver si se cumple con la definición de caso sospechoso de infección por coronavirus.

– ¿De qué forma el Centro Médico se prepara para atender estos casos?

El Centro Médico de Salto elaboró su propio Plan de Contingencia basado en las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública, el cual viene siendo difundido entre sus equipos de salud. También se están difundiendo a la población, como en este caso, las distintas medidas de prevención.