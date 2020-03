La directora técnica del Centro Médico de Salto, Dra. Gabriela Alvarez, se dirigió a los usuarios de la mutual en un Comunicado emitido en la tarde de ayer a través de un video publicado en las redes sociales de la institución. En el mismo, comenzó agradeciendo la colaboración de todos los salteños que han entendido el mensaje de «quedarse en casa» y limitado la circulación en la ciudad, extendiéndolo a las empresas y comercios que han colaborado cerrando sus puertas. Si bien no mencionó datos, dejando el manejo de esa información para las autoridades correspondientes, definió a la situación como «muy dinámica y cambiante, donde en horas puede cambiar la realidad». «Debemos aprender de la experiencia de otros países y entender como dijimos en otras oportunidades que el virus circula con las personas, y si queremos limitar la circulación del virus, debemos limitar la circulación de las personas (…) esto recién empieza, esto es una pandemia, tiene las características de una enfermedad epidémica, y sabemos que se puede extender y que se va extender. Por lo tanto, sabemos que la única medida que ha demostrado el control de esta situación es el aislamiento social». Más adelante, Alvarez volvió a solicitar que se lleve adelante la medida de «quedarse en casa», así como las pautas de higiene que se vienen difundiendo, como el lavador frecuente de manos, no compartir objetos personales, exhortando especialmente a «evitar circular si no es por un motivo de fuerza mayor»

CONTINUA SERVICIOS NO ESENCIALES SUSPENDIDOS

Ante lo expuesto, Alvarez informó que el Centro Médico continua con los servicios no esenciales suspendidos (policlínicas, estudios, exámenes, cirugías etc), en principio por una semana más, sujeto a como continúe la situación. En esa línea, exhortó al uso responsable del servicio de salud, para no saturar al sistema sanitario, brindando prestaciones que pueden postergar su atención para cuando la situación se normalice. «Somos todos responsables de que el sistema no colapse, haciendo un uso responsable de los servicios sanitarios», finalizó.