Los integrantes del centro “Todas las Manos” vuelven a reunirse para buscar nuevas alternativas que les permitan acceder a un local propio, luego de atravesar algunas vicisitudes. “El comienzo del año para nosotros no fue fácil, ya que vivimos algunas experiencias que nos llevaron a suspender los eventos que habíamos programado y ello nos llevó a atrasarnos en la cuota del alquiler del local”, – comentó la Licenciada en Enfermería Claudia Echenique. El tema es que el centro no cuenta con recursos para solventar un espacio físico para atender a niños y adultos con dificultades motrices.

En la actualidad el centro “Todas las Manos” atiende a un pequeño grupo de socios que concurre a las clases de rehabilitación en la piscina del club Remeros; muchos de los niños que asisten viven una situación económica vulnerable. “Nunca quisimos dejar a nadie fuera de la atención y en marzo tuvimos que entregar la casa donde funcionaban los demás servicios” – agregó Echenique.

SIN RESPUESTA DEL BPS

Consultada sobre la respuesta por parte del BPS donde se presentaron los trámites a fin de concretar ciertos convenios la integrante del centro respondió que “nunca se obtuvo una respuesta concreta, tampoco se cuenta con una habilitación por parte de Bomberos. En la actualidad el equipo cuenta con kinesiólogas, masajistas, licenciadas en enfermería y por razones laborales la trabajadora social se debió trasladar a otro departamento. Echenique adelantó que en próximas reuniones está programada la organización de nuevos eventos para recaudar fondos a fin de seguir adelante con el proyecto. “La idea es seguir uniendo gente a nuestro grupo. Hemos planteado muchas ideas; quien preside la comisión es Pablo Malatesta y un grupo nuevo de personas que se han acercado a trabajar con nosotros. Ya se ha realizado un nuevo té bingo a beneficio en el Salto Hotel y Casino y recientemente se presentó un show en el Teatro Larrañaga donde parte de lo recaudado fue a beneficio del centro. La idea es seguir haciendo cosas”.

Está previsto a su vez mantener una conversación con las autoridades departamentales a ver si existe la posibilidad de conseguir una casa en comodato. Algunos socios por el momento no están concurriendo a las piscinas debido a las temperaturas; no obstante continúan abonando la cuota social. Muchos de los pacientes tienen parálisis cerebral u otras dificultades motrices. Se está proyectando próximamente un desfile de modas donde se presentará ropa de niños y adolescentes.

El centro de rehabilitación “Todas las Manos”, es un proyecto que surgió a raíz del interés de asistir a personas que sufrieron accidentes de tránsito o laboral. Se brinda asistencia multidisciplinaria a niños, adolescentes y adultos que presentan dificultades motrices y a personas que quedaron con secuelas por accidentes de tránsito. El equipo técnico está integrado por diversos profesionales y técnicos que atienden a pacientes con alteraciones neuro músculo esqueléticas y alteraciones post traumáticas a consecuencia de accidentes de tránsito.