Montevideo, 23 jul (EFE).- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señaló este martes que si el bloque sudamericano del Mercado Común del Sur (Mercosur) quiere “jugar un partido con la Unión Europea (UE)” necesita mejorar sus políticas digitales.

Así lo resaltó el secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL, Mario Cimoli, durante el seminario “La innovación como motor de la productividad y el crecimiento”, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) en Montevideo.

“A un Mercosur sin una política digital potente no me lo imagino jugando un partido con la UE”, señaló haciendo referencia al acuerdo que firmaron los dos bloques el 28 de junio. Asimismo, Cimoli dijo que la región latinoamericana no puede perder “el tren una vez más” y destacó que si América Latina no invierte en innovación ahora va a tener décadas de retraso en los próximos años.

“Este proceso, hoy más que nunca, requiere una intervención pública y un esfuerzo del Estado”, recalcó el experto.

Cimoli también subrayó que para que América Latina crezca en las políticas digitales tiene que empezar a jugar en equipo, ya que a la CEPAL le preocupa que los países de la región piensen a nivel local.

“El tema digital en lo productivo es tan potente que si cada uno de la región juega para local no lo va a logra nada”, recalcó el experto durante su ponencia.

En ese sentido, Cimoli recalcó que se tienen que crear “acuerdos internos” y que la CEPAL “teme” que cada país latinoamericano juegue “como un partido solo” tanto en lo digital como en la ciencia.

Por su parte, el presidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay (ANII), Fernando Brum, dijo que el mayor problema que tiene la región es un “problema de confianza”.

Asimismo, recalcó que dicho inconveniente también se erradica trabajando de manera común, tanto a gran escala como a pequeña escala y entre las empresas privadas y las institucionales. EFE