A partir del lunes el 50 % de los beneficiarios de la canasta alimenticia del INDA pasarán a cobrar con tarjetas del MIDES. Se trata de cerca de 800 personas que pasarán a cobrar 650 pesos mensuales y podrán comprar ellos mismos los alimentos que necesiten en los comercios que ya están habilitados por MIDES para todas sus tarjetas.

Según informó el responsable de esta cartera de Estado en nuestra ciudad, Darío Figueroa, la idea es que gradualmente todos los beneficiarios de canastas del plan alimentario de los programas de enfermos crónicos y de bajo peso pasen a cobrar con tarjeta del MIDES, pero en esta primera instancia solo será para el 50 % de los habilitados. “Pensamos que para el 2017 ya se integrarán todos al sistema”, comentó Figueroa.

“Ya desde enero comenzó esa transición de pasar todo lo del INDA para el MIDES, en todo el país”, agaregó el jerarca de esta cartera de Estado a nivel departamental. “No se entregarán más canastas del plan alimentario sino tarjetas en los programas de enfermos crónicos y bajo peso, INDA pasó todo a MIDES desde enero de este año y esto continuará en forma gradual”, puntualizó.

EL LUNES COMIENZA

LA ENTREGA

A partir de este lunes 17 se comenzará con la entrega de la tarjeta “con carga” al 50 % de los habilitados a cobrar, el resto se irá integrando al sistema de forma gradual. “Pueden venir a retirarla acá a las oficinas del MIDES,

A la tarde se concurrirá a la zona rural.

Los que comienzan a cobrar por tarjeta ya fueron avisados y a partir del 17 pueden levantar su tarjeta del MIDES en las oficinas centrales, y con la gente que vive en el interior nosotros vamos a iniciar una recorrida para entregarlas.

Asimismo, Figueroa explicó que quienes no fueron llamados para levantar su nueva tarjeta continuarán como hasta ahora cobrando por canastas, hasta que se culmine la integración a esta nueva modalidad.

MÁS DE 1500

BENEFICIARIOS

Figueroa informó también que son más de 1500 las personas que reciben el beneficio de INDA y en esta oportunidad son cerca de 800 los beneficiarios que recibirán el cobro por tarjeta.

RECIBIRÁN 650 PESOS

El beneficio que recibirán con la tarjeta es el mismo monto que recibían en alimentos, 650 pesos. “Ahora el beneficiario podrá comprar los alimentos que necesite en los comercios habilitados, que son los mismos que ya están habilitados para las tarjetas del MIDES”, reiteró el jerarca.

SE CONTINÚA

SOLICITANDO EN

LA INTENDENCIA

En lo que tiene que ver a la solicitud del beneficio, los interesados tienen que continuar realizando el trámite como hasta ahora, a través del plan alimentario de la Intendencia de Salto. Allí se encuentra un grupo de asistentes sociales que son las encargadas de realizar las visitas correspondientes y controlar la situación de los interesados en el beneficio. “Para la solicitud del beneficio se continúa haciendo todo igual que antes, la diferencia es que en lugar de recibir los alimentos podrá comprarlos a través del uso de la tarjeta”, explicó Figueroa.

“Nosotros seguimos coordinando con el Plan Alimentario y la Intendencia, haremos las recorridas con la Intendencia”, agregó.

EL ATRASO SE DEBIÓ

A PROBLEMAS EN INDA

Respecto a las denuncias de atraso en el pago de este beneficio, sobre todo en el interior del departamento, el jerarca reconoció que hubo atrasos pero explicó que estas se debieron a problemas generados en INDA en Montevideo.

“INDA está al día y con eso de tarjetarizar a todos los usuarios se van a terminar esos problemas de que no llegan los productos. Todos esos atrasos no se van a dar ahora y el usuario podrá comprar donde desee con su tarjeta. El atraso importante que hubo hace un tiempo atrás fue de INDA desde Montevideo y se atrasó en todo el país y esa es la explicación, porque al pasar a usar este nuevo sistema de pago con tarjeta se ve que eso entorpeció un poco lo de los comestibles”, concluyó Figueroa.