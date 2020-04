Unas 17 mil familias, afirmó Florencia Supparo

Son 17 mil familias las que está atendiendo en este momento el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en Salto. Se trata de unas 40 mil personas, un tercio de la población total del departamento, que viene siendo asistida por la cartera en los últimos días.

Así lo confirmó la directora departamental del Mides en Salto, Florencia Supparo, quien dijo que antes de la aparición de la pandemia en nuestro país, el Mides llegaba con sus distintos programas a unas 11 mil familias, pero que a partir de esta nueva situación, los problemas se incrementaron y las atenciones también.

En tal sentido, de los más de 42 mil hogares que tiene el departamento de Salto, según una medición realizada en 2017 por el Instituto Nacional de Estadísticas, 17 mil están siendo asistidos y la situación viene en crecimiento.

«Hay planteos de nuevos sectores sociales, de personas que pertenecían a determinados ramos de la actividad que no habían tenido problemas, pero que ahora nos han golpeado las puertas y los estamos asistiendo. Asimismo, también estamos prestando asistencia a los comerciantes informales, entre ellos a muchos trabajadores del conocido bagashopping, que están en situación de vulnerabilidad total y que no cuentan con aportes de ningún tipo, pero los estamos atendiendo», dijo la directora del Mides de Salto, Florencia Supparo. Salto cuenta con más de 130 mil habitantes, cuenta con una población en edad de trabajar de más de 104 mil personas y el nivel de desempleo estuvo en los últimos 5 años por encima de la media nacional, en el orden del 10%. Actualmente unos 40 mil salteños, reciben asistencia estatal para sustentar su economía familiar.

Ayer por la mañana entregaron canastas que comprendían verduras frescas, varios kilos de alimentos no perecederos, aceite, y hasta porciones de guiso congelado, donado por una empresa privada del sector alimentos, eran entregados en la oficina que tiene el Mides en la calle República Argentina casi Uruguay, donde estaba la propia directora departamental junto a otros tres funcionarios, trabajando en la entrega de alimentos.