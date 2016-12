En el mes de mayo del corriente año, Aldeas Infantiles SOS Salto y el Centro de Regional de Profesores del Litoral formularon un acuerdo de trabajo para apoyar en sus estudios a adolescentes del servicio de Acogimiento de Aldeas que cursan Secundaria en distintos liceos de la ciudad. Para ese fin, el CeRP del Litoral conformó un equipo de

docentes y estudiantes de profesorado que se hicieron cargo del proyecto. Se trabajó durante todo el resto del año en el CeRP los días martes y jueves. Los resultados obtenidos en esta experiencia fueron evaluados como muy exitosos tanto por el director del CeRP, Prof. Víctor Pizzichillo como por la directora del Aldeas Infantiles, Mtra. Laurita Bella. Participaron por el CeRP del Litoral las estudiantes Gemina Matteu, Jimena Pinato, Marcela Pedutto, Ashelen Sinchenco y Mayra Cardona. Fueron orientadas por las profesoras Elda Nan y Graciela García, el Prof. Mag. Emilio Silva Sandes realizó la coordinación general del proyecto. Algunos comentarios de los docentes y estudiantes participantes fueron: El trabajar con adolescentes de Aldeas Infantiles como alumnos es increíble. Permite conocer otro punto de vista de enseñanza personal que tal vez un liceo no te lo da, la convivencia poco a poco permite descubrir una realidad de aprendizaje que solamente ellos viven. Es sumamente emocionante cómo se superan más allá de sus obstáculos personales, buscando continuar con los estudios y rendir en ellos. Sin duda una experiencia inolvidable y repetible. (Ashelen) El proyecto en el cual trabajamos durante el año, fue totalmente enriquecedor, una experiencia única para un estudiante de profesorado. Nos permitió conocer, entender otras realidades y saber además cómo reaccionar frente a situaciones que no se ven a simple vista en nuestras aulas cotidianas. Cada día compartido con los chicos de Aldeas era un día más de alegría y de trabajo en el cual sembrábamos nuestras ganas y cosechábamos la motivación de ellos. (Gemina) (…) He tenido la oportunidad de estar cerca de determinadas situaciones complejas, en las que el estudiante necesitaba ser escuchado y contenido. En este sentido, esta experiencia más que ser útil para mi formación como docente, fue enriquecedora para mi persona, mi humanidad. Tal es así que, el estar involucrada en este proyecto propició que, al mismo tiempo que contribuí con un “granito de arena”, recibí más de lo que pude dar, es decir, gran satisfacción en el alma misma. (Marcela) Como docentes integrantes del proyecto la experiencia resultó muy interesante y enriquecedora. En primer lugar, como coordinadoras y nexo entre nuestras estudiantes de formación docente y los estudiantes de educación secundaria pudimos valorar la responsabilidad, el compromiso y la dedicación de los futuros docentes. Desde el punto de vista pedagógico, el trabajo personalizado permitió identificar dificultades concretas que presentan los estudiantes a la hora de aprender y aplicar por parte de los futuros docentes estrategias para superarlas. También se pudo experimentar y comprobar la importancia y el rol que cumple lo afectivo en el proceso de aprendizaje. En este sentido a través de la actividad individualizada se percibió la motivación de los chicos por

asistir cada semana y de continuar la experiencia el próximo año. (Profesoras Elda Nan y Graciela García). Por su parte los directores de las instituciones involucradas agregaron: Aldeas Infantiles SOS cree firmemente en una educación de calidad como medio para romper el círculo de violencia, pobreza y desintegración familiar, ya que por medio de la educación los niños, niñas u adolescentes adquieren las habilidades necesarias para llevar una vida digna y respetable y se les prepara para llegar a ser miembros activos de la sociedad. Una educación de calidad debe estar centrada en el niño, niña u adolescente, quien es considerado un sujeto activo en su proceso de aprendizaje. La creación de redes de apoyo les permite desarrollar resiliencia, autoestima y motivación para aprender. ¡Gracias CeRP (director, profesores y estudiantes) por la disposición, el apoyo y entrega de tiempos personales y conocimientos a nuestros adolescentes en forma solidaria! (Maestra Laura Bella, Directora de Aldeas Infantiles SOS-Salto) La experiencia permitió a los estudiantes de profesorado en diversas especialidades realizar práctica docente desde otra perspectiva desarrollando una experiencia formativa significativa al trabajar en espacios tutoriales de la educación no formal, conocer otras dinámicas de aproximación a la función educativa y visualizar otras formas para dinamizar la tarea que realizan en los ámbitos de la educación formal. Estas experiencias enriquecen ampliamente los procesos formativos de los estudiantes de Formación Docente por lo que consideramos muy positivo continuar desarrollando experiencias como esta. (Prof. Víctor Pizzichillo, Director del CeRP del Litoral)