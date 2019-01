Un enero atípico es el que se vive por estos días en la región, además de las intensas lluvias muy superiores para la época del año que vienen provocando más de 4.000 desplazados en todo el país y cerca de 1.500 en Salto, se suman las bajas temperaturas que en estos días hacen a más de uno rebuscar entre sus prendas de invierno alguna que otra campera o abrigo.

En la mañana de ayer se vivió una sensación térmica que parecía que estuviéramos en pleno otoño y para hoy y mañana los pronósticos indican un descenso en la temperatura mínima con en tre 17 y 19º C y una máxima de entre 31 y 33º C para la zona norte del país.

Recién a partir del lunes y hasta el jueves volverá nuevamente el calor con mayor intensidad pero con valores de entre 24 y 26º C en todo el país, muy lejos de lo habitual para ésta época del año.

Lo bueno, es que cesan las lluvias y eso es un gran respiro para muchos que en estos días viven serios problemas con la inundación.

SE ESPERA EL PASAJE DE UN FRENTE FRÍO PARA EL VIERNES 25

INUMET (Instituto Uruguayo de Meteorología), a través de su página web informó sobre las perspectivas meteorológicas al sábado 26 de enero de 2019 advirtiendo que dicha perspectiva no sustituye al pronóstico del tiempo que emite diariamente; sino que es el resultado del análisis de diferentes modelos meteorológicos que sintetizan la situación atmosférica y los eventos más relevantes que se esperan para los próximos 10 días.

De esta forma, informa que un sistema de alta presión centrado al sur de la provincia de Buenos Aires comienza a desplazarse lentamente hacia el este afectando el sur del país. Al mismo tiempo un sistema de baja presión sobre el sur de Paraguay comienza a profundizarse y desplazarse lentamente al sureste, afectando el norte del país.

Por este motivo, a partir del sábado 19 y hasta el miércoles 23 de enero estaremos bajo la influencia del sistema de alta presión antes mencionado. El jueves 24 un nuevo sistema de baja presión generado en la región central de argentina comenzará a profundizarse e influenciar nuestra región, mientras que el viernes 25 se espera el pasaje de un frente frío.

SIN LLUVIA HASTA EL JUEVES

Desde hoy sábado 19 hasta el miércoles 23 de enero no se esperan precipitaciones en todo el país.

Entre el jueves 24 y viernes 25 existe probabilidad media de precipitaciones en todo el país, con acumulados mayores a 20 mm.

LAS TEMPERATURAS RONDARÁN LOS 17 Y LOS 33º C

Luego de dos días de baja amplitud térmica con temperaturas entre 20 y 26º C en el norte y entre 18 y 23º C en el sur; a partir de hoy sábado 19 las temperaturas máximas irán en ascenso en todo el país hasta el jueves 24, alcanzando valores entre 31 y 33º C en el norte y valores de entre 28 y 30º C en el sur; mientras que las mínimas registrarán un descenso con temperaturas entre 17 y 19º C en el norte y entre 14 y 16º C en el sur.

A partir del lunes 21 y hasta el jueves 24 ascenderán alcanzando valores entre 24 y 26º C en todo el país y entre el viernes 25 y sábado 26 se espera un leve descenso en las temperaturas de todo el país.

VIENTOS DE BAJA INTENSIDAD

Entre el sábado 19 y domingo 20 los vientos se afirman del este entre 15 y 25 km/h. El lunes 21 los vientos serán de dirección variable con baja intensidad.

A partir del martes 22 y hasta el jueves 24 se afirman del noreste con intensidades entre 10 y 15 km/h, intensificándose en la madrugada/mañana del viernes 25 del norte entre 20 y 30 km/h y valores superiores en toda la costa. En la tarde del viernes 25 se espera una rotación del viento al sur manteniéndose la intensidad.