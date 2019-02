El Director del área Salud e Higiene de la Intendencia, Dr. Juan Pablo Cesio, realizó varias puntualizaciones al ser consultado por este diario acerca de la aparición de Cianobacterias en varias playas del país, además de referirse al adelanto en la segunda dosis de la vacuna contra el Sarampión dispuesto por el MSP.

Calor y lluvia

favorecieron a la bacteria

La formación de Cianobacterias, hecho que causó importante alarma sobre todo en las playas del sur, y las precauciones que se debe tener, así como las consecuencias que el contacto con ellas puede traer en la salud del ser humano, fueron algunos de los puntos explicados por el médico Por un lado mayor cantidad de agua dulce y menos salinidad en el caudal del Río de la Plata, y por otro las altas temperaturas, ambos son los factores fundamentales que favorecen el desarrollo de las Cianobacterias. Torrenciales lluvias que provocaron el rápido “barrido” de aguas desde los demás ríos hacia el Plata (con el agregado de residuos cloacales y de agroquímicos, que son nutrientes para estas bacterias), contribuyeron al primer factor mencionado; el intenso calor de este verano contribuyó al segundo. Pensando sobre todo en los residuos de productos agroquímicos utilizados en cultivos por ejemplo de soja, dijo Juan Pablo Cesio que “hay que entender que es un problema regional, por lo tanto la responsabilidad también es de Argentina y Brasil”.

Dos tipos de eventos y sus consecuencias: leves, de complejidad media y graves

“Las Cianobacterias son visibles a simple vista, son básicamente verdes y hay dos tipos de eventos: el de tipo uno es como si hubiera yerba o papelitos flotando, el tipo dos es cuando el agua ya está verde y deja en la arena y en las piedras como si hubiesen tirado aerosol verde. En el tipo uno no está totalmente prohibido el uso de esas aguas para recreación, pero con precauciones, como higienizarse bien inmediatamente después de estar en el agua. En el otro sí, produce problemas leves, medianos y graves. Básicamente hay problemas de piel, puede generar picazón, alergias; después hay otros problemas de complejidad media como puede ser vómitos, diarreas, trastornos gastrointestinales, sobre todo cuando uno traga el agua; y los otros más graves, aunque muy puntuales, pueden ser afecciones de hígado, de riñones o de pulmón como una congestión si uno aspira esas bacterias, por eso una de las recomendaciones que hay es en presencia de ellas no ponerse de frente al viento sino al revés”, comentó Cesio.

¿Qué pasa en las playas de Salto?

Respecto a la situación en Salto, Cesio explicó que lo más importante es estar atentos y no bañarse en caso de ver estas situaciones, así como respetar la bandera de inhabilitación que los guardavidas pueden colocar en cualquier momento: “Hace algunos días detectamos en las playas de Parque del Lago presencia del tipo dos, el agua bien verdosa, y las inhabilitamos. En Salto Chico y Las Cavas había algas flotando, entonces tomamos el criterio de inhabilitarlas para no confundir a la gente. Pero lo que estamos recomendando es en primer lugar utilizar las playas en el horario en que hay guardavidas, porque son ellos quienes realizan el avistamiento de las algas, conocen el lugar y están muchas horas ahí, ellos colocan la bandera sanitara cuando corresponde y ahí estaría prohibido utilizarlas”.

Consumir pescado de costa podría generar inconvenientes.

Asimismo el jerarca manifestó que “Lo que ha informado la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos es que los pescados de mar no tienen ningún contacto con esta bacteria y no hay problema en consumir, sí podría llegar a haber en lo que son los peces de costa, por ejemplo el bagre que anda cerca de la costa y que pasó muchos día en contacto con esas algas, allí podría haber algún inconveniente, pero los que van a pescar conocen el río mejor que nosotros, entonces si ven esta presencia que suspendan la pesca en ese momento”.

CAMBIO EN LA VACUNACIÓN CONTRA EL SARAMPIÓN

El Ministerio de Salud pública ha decido adelantar la segunda dosis de la vacuna contra el Sarampión. Hasta ahora, la primera dosis se daba a los 12 meses y la segunda recién a los 5 años. De aquí en más, la segunda será al año y medio. Sucede que desde 2017 comenzaron a aparecer casos de esta enfermedad que hasta 2016 estaba bajo control. Si bien los casos no son en Uruguay, conviene tomar las precauciones. Cabe recordar que se trata de la vacuna conocida como “triple viral” ya que actúa contra sarampión, rubeola y paperas. Cesio definió al Sarampión como “una enfermedad eruptiva, infecciosa, que afecta básicamente a los niños, aunque puede también afectar a adultos, pero que en los niños puede ser muy peligrosa y provocar una morbilidad y hasta mortalidad importante”. En concreto sobre el cambio en la vacunación dispuesto ahora por el MSP, dijo que “Uruguay todavía no tiene casos de sarampión autóctono pero estamos rodeados (Brasil y Argentina). Y la decisión surge porque desde hace algún tiempo, sobre todo proveniente de Europa empezaron a haber movimientos de personas en contra de la vacunación, con argumentos vinculados a la potencial generación de algunos trastornos vinculados al área del autismo en algunas vacunas y con otras posiciones en contra. Eso hizo que de una enfermedad que estaba dominada, hubo brotes en algunos países donde por alguna razón la vacuna falló, pudo haber sido por ejemplo porque se rompió la cadena de frío de esa vacuna o porque estaba vencida, no funcionó pero puntualmente. Entonces el Ministerio resolvió un cambio para evitar que en nuestro país aparezca la enfermedad”.

Consultar en vacunatorios

“Recomiendo –dijo finalmente Cesio- que los padres se contacten con el pediatra o con la Dirección Departamental de Salud o con el vacunatorio, tanto del Centro Médico como del Hospital, o con las policlínicas barriales que tienen vacunaciones para saber cuándo, cómo y dónde deben vacunar a los niños”.