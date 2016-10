La Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación y la Asociación Amigos de “Las Nubes” presenta el Concierto de Canto Lírico que involucra a los estudiantes y docentes de la cátedra, perteneciente a la Escuela Universitaria de Música del CENUR, Litoral Norte. Dicho evento se desarrollará mañana jueves 27 a la hora 19. 30 en el Chalet Las Nubes.

Caro mio Ben- Giuseppe Giordani.

Amor Ch´attendi- Giulio Caccini.

Se florindo é fedele- Alessandro Scarlatti.

Cujus Animan- Stabat Mater- G. Pergolessi.

Mein gläubiges Herze, frohlocke- Cantata de Pascua- J.S.Bach.

Porgi Amor- Las bodas de Fígaro – W.A.Mozart.

Du bist die Rüh- Franz Schubert.

La lontananza- G. Donizzetti.

Autores argentinos:

Carlos Guastavino

Canciones Populares

Vidala del Secadal.

Quisiera ser por un rato.

La Rosa y el Sauce.

Canciones

populares del

repertorio uruguayo

y universal

El Tiempo está después- Fernando Cabrera.

Here, there and everywhere- The Beattles.

Andrew Lloyd Webber- Tim Rice

Jesus Christ Superstar- Aria de María Magdaena “I don´t know how tol ove him”.

Zarzuela:

Marinela de “La canción del Olvido”– José Serrano.

Canciones Españolas Antiguas. tecogidas y Armonizadas por Federico García Lorca:

-Nana de Sevill.

-Anda Jaleo.

– Sevillanas del S.XVIII.

Sopranos

Cecilia Latorre.

Sonia Gómez.

Rebeca Tonna.

Irene Scalabrini.

Tenores

Alexander Knuth.

Barítonos

Enrico Pignataro.

Gonzalo Pírez.

Pianista Acompañante

Prof. Andrea Iglesias.

Guitarra

Sebastián Ruiz.