Se invita a la Conferencia de Prensa que se realizará este viernes 1 de noviembre a la hora 9.30, en el Palacio Córdoba (Uruguay 202), con motivo de presentar las actividades por el Día Nacional del Cine.

Estas comprenden una charla abierta de Federico Beltramelli, realizador, docente e integrante del Consejo de la Facultad de Información y Comunicación de UDELAR, la presentación de la Mesa Audiovisual Salto y la proyección de dos obras de cine nacional: el cortometraje «Belén Ojos Azules», del salteño Franco Santana, y el largometraje «Los Modernos», de Mauro Sarser y Marcela Matta.

MAMÓGRAFO

El departamento de Salud e Higiene de la Intendencia de Salto comunica a la población que desde próximo martes 5 de noviembre se retomarán las actividades del Mamógrafo Móvil ubicado en acera de seccional policial cuarta, en barrio Artigas (avenida Manuel Oribe Nº5955).

Los requisitos para realizarse mamografías son los siguientes: – Tener 50 años cumplidos al día de la fecha. – No haberse realizado mamografías en los últimos 11 meses. – No tener marcapasos. – No haberse operado las mamas (nódulos o cáncer), ni tener enfermedades visibles en las mismas. Las interesadas que cumplan con los requisitos mencionados deberán presentarse en el móvil con cédula de identidad vigente, de lunes a viernes, de 9.30 a 12.30 horas.