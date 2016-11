Organizadas por Rotary Club Salto

Hoy a partir de las 20:00 horas, se realizará la charla informativa denominada: “Reproducción humana asistida y actualización de la reglamentación del Fondo Nacional de Recursos”, organizada por el Rotary Club Salto y CERHIN (Centro de Reproducción Humana del Interior. La actividad se cumplirá en el Centro de Diálisis ubicado en Larrañaga 177, Planta Alta.

Los disertantes serán el Dr. Juan Carlos Rodríguez Bussi y la Dra. Rita Vernochi. Los integrantes del Rotary Club Salto, Cristina Marabotto y el Dr. Darío Menoni, dialogaron con EL PUEBLO informaron respecto de la actividad que se encuentra dirigida al personal de la salud y al público en general que se encuentre interesado en conocer más de la temática.

De acuerdo a lo manifestado por el Dr. Menoni, la reglamentación que rige el tema se ha modificado, lo cual reviste interés en conocerlo, principalmente para aquellas parejas o personas solas que se encuentran interesadas en conformar una familia y que por determinados motivos no logran hacerlo; por tal motivo la charla pretende ser informativa, donde la primera parte tratará de todo lo que tiene que ver con los medios y pasos empleados para lograr la reproducción asistida.

Y después se referirán a la reglamentación del Fondo Nacional de Recursos, ya que hace poco tiempo una ley declaró que la reproducción asistida, es una enfermedad del no poder tener familia, entonces a partir de ellos, ha cambiado un poco el panorama y el Fondo se ha acompasado a lo indicado en dicha ley.

La charla es abierta a todo público y la entrada libre y gratuita, pidiendo solamente que aquéllos interesados en concurrir, por un tema organizativo y de cupos en la locación, si pueden enviar un mail confirmando la asistencia a: charlareproduccionasistida @gmail. com