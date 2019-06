Promovida por el programa ReconverTite

En el marco del programa ReconverTIte. Mujeres en Testing se invita a un nuevo encuentro para conversar sobre las oportunidades que nos brinda la tecnología.¿Cómo impacta la inteligencia artificial en nuestras vidas? A cargo de Jennifer Esteche. Dicho encuentro se desarrollará el jueves 12 de junio a las 19.00 horas en el Salón de Actos de la Universidad de la República Campus Salto. Entrada libre.

En los últimos años, la sociedad ha evolucionado de manera apresurada sin siquiera darnos cuenta. Parece que fue ayer que escribíamos recordatorios y notas con papel y pluma.

Sin embargo, hoy en día la tecnología tiene un impacto relevante en la forma en la que consumimos noticias, planeamos nuestro día, hacemos nuestras compras y nos comunicamos con nuestra familia y amigos. Hablarle a una computadora, celular o parlante se ha vuelto parte de n uestra rutina: ¿Qué hora es?, ¿Cómo está el clima?, ¡Enciende las luces!.

Pero, ¿Cómo nos afecta realmente la tecnología, específicamente la inteligencia artificial?

A principios de este año, durante el Foro Económico Mundial, el presidente y director de la oficina jurídica de Microsoft, Brad Smith, dijo que la inteligencia artificial “traerá muchas ventajas a nuestro día a día de muchas maneras y ayudará a resolver problemas mundiales como el cambio climático”.

Desde hace siglos empezaron a surgir inventos como la luz eléctrica, el automóvil, el telégrafo, teléfono y, recientemente, los computadores. Todo esto creció a un ritmo tan acelerado y fue tal el impacto que generó en las sociedades que ésta hace ya parte de nuestra vida diaria. Así pues, actividades como viajar por el mundo se han reducido al acceso a una red digital, donde las fotos de cualquier lugar se encuentran por centenares en un abrir y cerrar de ojos y las imágenes que nos proporcionan son tan precisas que no necesitas viajar a la India para conocer el Taj Mahal.

La tecnología ha generado principalmente una ola de automatización.

Todo este desarrollo de la inteligencia artificial ha tenido una gran influencia en la vida diaria. En la actualidad, se ha llegado a albergar innovaciones, como la creación de robots con movimientos humanos, con el objetivo de que desarrollen las mismas tareas que realizan éstos.

De ahí que en muchas ciudades del mundo ya no hay celadores que cuiden la entrada y salida de los garajes; ahora son máquinas que tienen voz quienes, además, se encargan del recibo de pago. También existen centenares de operadoras que contestan llamadas, graban mensajes o suministran información; lo que ha reemplazado el trabajo de millones de operarios.

Sin embargo, más allá de esto, las investigaciones recientes buscan generar alimentos sin la necesidad de cultivos, pues ya existen máquinas procesadoras de alimentos que pueden, mediante diferentes materiales, e incluso químicos, producir sus propias fuentes.

Teniendo en cuenta el avance que trae consigo la inteligencia artificial como un producto más de la tecnología, ¿qué implicaciones podría te ner para el ser humano?

Si el ser humano logra crear algo semejante a él, se estará dando la capacidad de pensamiento al robot, con el que podrá programarse y crear nuevas cosas.

Esto constituye precisamente el mayor peligro para la raza humana, según lo ha dicho Stephen Hawking. El científico teme que, en un futuro no muy lejano, sea esa misma creación la que controle mercados e, incluso, a su propio creador; al parecer no se está tan lejos de esta realidad.

Un ejemplo de ello es el de Nicholas Carr, quien en uno de sus artículos, en relación con las nuevas tecnologías, advierte: “Antes me era fácil sumergirme en un libro o en un artículo largo, ahora el tiempo está en línea, navegando, buscando como si alguien o algo jugueteara en nuestro cerebro”.

Su expresión hace referencia a otra posible afectación de la inteligencia artificial, consistente en que no somos nosotros quienes estamos manipulando todo, sino que es ella quien está ocupando nuestros sentidos, tanto así que nos ha llevado a cambiar unos momentos por otros.

Ya nuestras lecturas están basadas en páginas en línea, en las que no resulta necesario realizar una lectura completa del texto, dado que unas cuantas teclas responden a la búsqueda de aquello que nos interesa saber, sin necesidad de una o dos hojas más para leer.

En conclusión, las implicaciones de la inteligencia artificial en el ser humano han llevado, no solo a considerar la tecnología como algo útil, que ha servido al hombre para mejorar su calidad vida, sino también el punto de partida de una pluralidad de interrogantes: ¿Qué le espera al hombre, cuál será su futuro en manos de los avances científicos y tecnológicos que se plantea el desarrollo de la inteligencia artificial?

La inteligencia artificial está en desarrollo y se seguirá desarrollando; por ejemplo, algunos de los escenarios futuristas elaborados por tecnológica de British Telecom, son: “en 2051 comunicaciones telepáticas generalizadas y la transferencia de la información contenida en un cerebro humano a una máquina” y en 2046 se habrá consolidado la energía nuclear de fusión.