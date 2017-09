El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) convoca a una charla dirigida a comercios de Salto a realizarse el jueves 14/9 a las 12.30 hs. en el Centro Comercial e Industrial (Artigas 652 e/ Sarandí y Lavalleja). A las 10.30 hs. del mismo día en la Oficina del Mides (Uruguay 374 entre Colón y Julio Delgado) brindaremos una conferencia de prensa para comunicar algunos cambios y novedades del Programa Tarjeta Uruguay Social.

La charla está dirigida a quienes estén trabajando con la Tarjeta Uruguay Social (TUS) y a todos los interesados en incorporarla a su sistema de ventas, sin importar el rubro (por ejemplo ferreterías, farmacias, barracas, tiendas de ropa y calzado, puntos de venta de gas,mueblerías, etc).

En ese espacio se tratarán los requisitos y las distintas vías de postración como Comercio Solidario, los cambios en los perfiles y las ventajas de trabajar con nuestra tarjeta, entre otras cosas. Además, se responderán consultas que puedan surgir en el transcurso de la actividad o que ya traigan previamente.

El Programa Tarjeta Uruguay Social (Programa TUS) se encuentra en un proceso de ampliación de su red de Comercios Solidarios a partir de la integración de todas las empresas administradoras de POS que actualmente reportan al Banco Central del Uruguay (BCU) como proveedoras de software para los comercios adheridos. En total son 7 empresas:

Geocom, New Age Data, Pos 2000, Red Pos, Scanntech, Sebatop y Sisteco.

Desde 2016 hasta hoy se duplicó el número de Comercios Solidarios, alcanzando los 1600 en todo el país. A su vez, ya no se limita el uso de la transferencia a la compra de alimentos y artículos de higiene y limpieza, sino que se permite adquirir cualquier producto o servicio ofrecidos por los comercios adheridos con la excepción de bebidas alcohólicas, cigarrillos y tabaco.

El Programa TUS tiene como objetivo asistir mediante una transferencia monetaria a hogares que se encuentren en situación de vulnerabilidad socio económica extrema. A través de esta transferencia se busca que los hogares accedan a productos que cubran sus necesidades básicas.