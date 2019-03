La exposición estuvo a cargo de Martín Rodríguez y José Andrés Pereira Directivos de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay

Directivos de la Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este. Presidente del Centro Comercial de Rocha y vicepresidente de la Cámara Empresarial del Departamento de Maldonado respectivamente.

Se solicita la máxima concurrencia ante los serios riesgos que conlleva esta ley agravando aún más la crisis económica que ya nos golpea y dejándonos totalmente rehenes de un sistema financiero , afectando severamente.

El objetivo principal de dicha gira es informar profundamente sobre dicho tema y además recoger las firmas para poder llegar a establecer los plebiscitos sobre inclusión financiera/ Bancarización obligatoria, impuesto a las jubilaciones y quien desee también podrá firmar en apoyo a la denuncia de inconstitucionalidad del contrato ROU-UPM.

Vale la urgencia del corto plazo hasta el 31 de marzo , para lograr las firmas necesarias para los plebiscitos , y así eliminar la obligatoriedad de esta ley votada en el 2014 y poder salvar el dinero en efectivo.

Se cree firmemente que esta ley no solamente afectará la economía de nuestro interior de forma muy grave sino que atenta terriblemente sobre las libertades de todos los ciudadanos de este país.

LEY DE INCLUSIÓN FINANCIERA

(Medio de pago electrónico).- Se entenderá por medio de pago electrónico las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito, los instrumentos de dinero electrónico y las transferencias electrónicas de fondos, así como todo otro instrumento análogo que permita efectuar pagos electrónicos a través de cajeros automáticos, por Internet o por otras vías, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

Los pagos efectuados a través de medios de pago electrónicos tienen pleno efecto cancelatorio sobre las obligaciones en cumplimiento de las cuales se efectúan. En el caso de las transferencias electrónicas de fondos, el pleno efecto cancelatorio se producirá al momento de la acreditación del monto transferido en la cuenta de destino.

(Dinero electrónico).- Se entenderá por dinero electrónico los instrumentos representativos de un valor monetario exigible a su emisor, tales como tarjetas prepagas, billeteras electrónicas u otros instrumentos análogos, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación, con las siguientes características: el valor monetario es almacenado en medios electrónicos, tales como un chip en una tarjeta, un teléfono móvil, un disco duro de una computadora o un servidor.

Es aceptado como medio de pago por entidades o personas distintas

del emisor y tiene efecto cancelatorio.

Es emitido por un valor igual a los fondos recibidos por el emisor contra su entrega.

Es convertible a efectivo a solicitud del titular, según el importe monetario del instrumento de dinero electrónico emitido no utilizado. No genera intereses, exceptúanse de lo previsto en el literal precedente los instrumentos de dinero electrónico emitidos en el marco de lo previsto en el artículo 19 de la presente ley. La reglamentación podrá extender esta excepción para la implementación del pago a través de estos instrumentos de beneficios, prestaciones o subsidios que no habiliten la conversión a efectivo de los mismos.

Podrán emitir dinero electrónico las instituciones de intermediación financiera y las instituciones emisoras de dinero electrónico, habilitadas a tales efectos por el Banco Central del Uruguay.

(Emisión y uso de dinero electrónico).- Las actividades de emisión y uso de dinero electrónico comprenden las operaciones de emisión propiamente dicha de los mencionados instrumentos, su reconversión a efectivo, las operaciones de transferencias, pagos, débitos automáticos y cualquier movimiento u operación relacionada con el valor monetario del instrumento de dinero electrónico emitido.

Las instituciones emisoras de dinero electrónico deberán obtener la autorización previa del Banco Central del Uruguay (BCU) para desarrollar esa actividad y quedarán sujetas a las disposiciones de la presente ley, a su reglamentación y a las normas generales e instrucciones particulares que dicte el BCU.

Para el otorgamiento de la autorización para operar como institución emisora de dinero electrónico, el BCU tendrá en cuenta razones de legalidad, de oportunidad y de conveniencia.

Las instituciones emisoras de dinero electrónico que infrinjan las leyes y decretos que rijan su actividad o las normas generales e instrucciones particulares dictadas por el BCU, serán pasibles de las sanciones previstas en el artículo 20 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 2º de la Ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992, y por el artículo 6º de la Ley Nº 17.613, de 27 de diciembre de 2002.