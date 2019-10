En el marco del programa que se viene llevando a cabo en la sala de Inclusión Digital del Kincho de Barrio Artigas, se invita a todos los interesados a una charla sobre la adolescencia y la familia, hoy viernes 25 de Octubre a las 19:45 hs.

La charla de hoy viernes pretende en primer lugar compartir datos científicos que ilustran la realidad de algunas dificultades que se presentan en la adolescencia y en segundo lugar un llamado a la reflexión para que juntos podamos cuestionarnos a cerca de como encaramos la paternidad.

Los temas serán los siguientes:1 Adolescencia: cambios hormonales y psicológicos – 2 Rebeldía: cómo educarla y como conducirla.

3 Problemas familiares: la convivencia.4 Adicciones: patologías, síndromes, afecciones orgánicas y dependencia.

5 Límites: fundamento de terapias del comportamiento.

La entrada es libre y gratuita los cupos son limitados, por inscripciones comunicarse al tel. 098921594.

El conferencista Oscar Medina – responsable de la charla adelantó: “Como dijimos en artículos anteriores, todo lo que hacemos en la vida es en base a lo que tenemos en la mente, a la programación con la cual fuimos educados. Lo que hacemos luego frente a los distintos sucesos es dejar correr el software no importa si este es un programa beneficioso para nosotros o un virus.

Nunca jamás cuestionamos nuestros pensamientos. Nuestra mente ahorra energía, acepta como cierta la información que viene de sus aforos más íntimos y en base a esa programación andamos en la vida.

Es un acto revolucionario y muy poco común el cuestionarse a uno mismo, poner en tela de juicio nuestras creencias, nuestras actitudes, nuestra forma de ser, de sentir y de actuar.

Sin embargo constituye una acción importantísima y trascendental para crecer como seres humanos.

En la crianza de nuestros hijos se ven reflejadas estas dificultades ya que muchas veces no tenemos la información para ayudarlos, para comprenderlos.

Tenemos la falsa creencia de que los niños son adultos en miniatura, que procesan la información como una persona mayor. Pensamos que los adolescentes por el hecho de que van al colegio no necesitan ser escuchados o ser educados por los padres.

Tenemos la equivocada idea de que por alguna mágica razón nuestros hijos en esa etapa tan importante de su vida, van a actuar con mesura, con madurez con un equilibrio psicológico que le permita desenvolverse de manera funcional.

Ahora me pregunto yo ¿cuántas veces nosotros actuamos en la vida con mesura, con madures, con equilibrio? Es una lucha constante sin lugar a dudas el enfrentar la vida día a día.

El paso de la niñez a la edad adulta, en nuestra cultura occidental, está determinado por la etapa de la adolescencia durante la cual se presentan una serie de situaciones que la convierten en un momento de transición, lleno de vicisitudes, las cuales se complican por la serie de cambios en nuestro sistema de valores dentro de esta posmodernidad.

El adolescente se encuentra en este proceso de dejar de ser niño, dependiente de sus padres, para convertirse en adulto autosuficiente, productivo, padre de familia y cumplir todo lo que la sociedad espera de él.

El joven necesita desidealizar a sus padres para poderse separar de ellos, se construye su propia novela familiar para posteriormente desasirse de ella y acceder a una nueva posición. Ante este reto tan grande el joven oscila entre conductas francamente infantiles y otras arrojadas que muestran los inicios de la independencia.

Requiere ir aflojando los lazos que lo atan a la estructura familiar, a la dependencia de sus padres para empezar a buscar su propio camino, para ello pasa por una serie de etapas marcadas por:

La regresión (razón por la cual muestra conductas infantiles) a momentos donde se sentía más seguro, por ejemplo, se vuelve nuevamente desordenado y sucio o presenta miedos que ya había superado.

El narcisismo, ya que la líbido depositada en las figuras parentales regresa hacia el yo.

Manifiesta conductas omnipotentes, egocéntricas, como sentir que a él no le va a pasar nada lo cual hace que se exponga a peligros, busca ser el centro de atención.

Los cambios físicos hacen que su imagen, su unidad corporal, construida en la primera infancia a través del contacto con su madre como primer referente, se vea fragmentada nuevamente; se vive en un cuerpo ajeno desconocido del que tiene que apropiarse nuevamente; en este proceso busca nuevos referentes identificatorios que le den sentido de pertenencia, fácilmente puede adherirse a un grupo, banda, o ser fan de algún grupo de rock. Sus nuevas figuras con quien busca identificarse se encuentran lejos del grupo familiar, los amigos de su misma edad se convierten en su prioridad y son sobre quienes depositara la libido que originariamente pertenecía a sus padres.

En este proceso de cambios se encuentra siempre latente la angustia como este afecto que emerge ante los impulsos incestuosos inconscientes de la problemática edípica que se reactualiza en esta etapa.

Esta angustia hace que el adolescente rechace la cercanía parental a veces ante la imposibilidad de darle trámite puede desembocar en pasajes al acto como leves conductas antisociales, hostiles en contra de la autoridad parental o sus representantes en la escuela y sociedad.

Es también una angustia que emerge al dejar los puntos de seguridad de la dependencia de la infancia y lanzarse hacia lo desconocido de la propia realización personal.

El Yo, como instancia psíquica se ve debilitado ante el embate pulsional que se presenta debido a toda la serie de cambios hormonales que hacen que su sexualidad despierte nuevamente pero esta vez con posibilidades reales.