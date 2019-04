El próximo 6 de abril se llevará a cabo una charla en el Ateneo de Salto referida a la Terapia ocupacional en el Autismo y Condiciones Similares”. La misma comenzará a la hora 8.00 y se extenderpá hasta las 11.00

Una de las técnicas más exitosas que contribuye en el aprendizaje laboral de las personas con autismo severamente afectadas, es la denominada trabaja con apoyo. Se denomina trabaja con apoyo el que realiza una persona con la ayuda física y/o verbal de un monitor.

Este concepto se emplea para definir las tareas laborales realizadas por parte de personas con discapacidad y su objetivo es que la gran mayoría de este colectivo pueda desarrollar, con independencia del grado de disminución que presente, actividades productivas.

Con posterioridad a la aplicación de estos programas en adultos con autismo, las conclusiones a las que hemos llegado son: los adultos severamente afectados, pueden beneficiarse del trabajo real con apoyo.

– Se requiere un estudio previo muy esmerado de las actividades que pueden llevar a cabo.

– Los programas de actividades laborales deben incluir metodologías y técnicas específicas.

– El desarrollo de este tipo de programas aumenta la motivación de los monitores.

Estos programas constituyen una herramienta terapéutica muy eficaz para el tratamiento de este colectivo de personas. Concretamente, se ha constatado una mejora de las habilidades básicas de trabajo y una disminución de problemas de conducta asociados al trastorno autista.

Actualmente funcionan los siguientes talleres:

– Agricultura ecológica

– Avicultura

– Jardinería

– Papel reciclado

– Musicoterapia

– Manipulación de papel reciclado

– Tejidos

Como consecuencia de los importantes déficits cognitivos y de la grave psicopatología de las personas atendidas, no es fácil seleccionar tareas adecuadas a sus características.

En este sentido, las actividades de los talleres mencionados son muy adecuadas para este colectivo ya que incluyen una gama de labores muy diversas y de dificultad variable.

La metodología utilizada en estos talleres se basa en:

– Trabajo con apoyo

– Plan individualizado de apoyos y refuerzos

– División de las actividades en fases elementales (análisis de tareas)

– Tareas lo menos rutinarias posibles.

– Duración moderada de las actividades.

– Eliminación de actividades, herramientas peligrosas y productos tóxicos.

– Alternancia de actividades (sedentarias /activas; interiores/aire libre) y de espacios.

– Análisis funcional de conducta.

– Participación de las personas con niveles cognitivos más altos en el ciclo completo de las tareas, con el fin que puedan obtener de una visión global de los procesos.

A partir de los programas generales de actividades, se elaboran los programas individuales para cada persona.

Una persona que tiene autismo, trastorno del espectro autista (TEA) a menudo tiene dificultad para comunicarse e interactuar con otras personas; sus intereses, actividades y habilidades de juego puede ser limitado. La terapia ocupacional puede ayudar a las personas con autismo a desarrollar estas habilidades en el hogar y en la escuela.

Los niños y adultos con autismo desarrollan, por lo general, dificultades en su comunicación verbal y no verbal, con el mundo exterior e incluso pueden presentar reacciones inusuales con las personas de su entorno. Estas personas pueden mostrar un comportamiento agresivo autolesionándose o causando daño a los demás. El trastorno puede afectar también los sentidos de vista, oído, tacto, olfato y gusto.

Síntomas del Autismo

Se caracteriza por presentar problemas en el desarrollo de diversas áreas, entre las cuales se encuentran la interacción social y lenguaje, respuestas a la información sensorial, juego y diversos comportamientos.

En la comunicación son incapaces de iniciar o mantener una conversación, generalmente se comunican a través de gestos. No suelen ajustar la mirada para observar objetos que otros están mirando. Además no se refiere a si mismo correctamente, no señalan para dirigir la atención de otros hacia objetos, es capaz de repetir palabras o memorizar pasajes.

En la interacción social

tiene dificultades para relacionarse con los demás, le cuesta participar en juegos interactivos. Además son retraídos, por lo que no responde al contacto visual o a las sonrisas. Una característica relevante de ellos es que pueden tratar a otros como objeto. Les gusta pasar el tiempo solos, como también se caracterizan por la falta de empatía. Presentan conductas impulsivas, presentan estados de ánimo o reacciones inusuales

¿Cómo ayudamos los terapeutas ocupacionales de Kinemed?

Evaluamos al niño determinando si cumple con sus tareas adecuadamente en relación a su edad, como vestirse y diferentes habilidades más e interviene ayudando al niño a que facilite una respuesta adecuada en cuanto la información que recibe a través de sus sentidos, mediante actividades de desarrollo, integración sensorial y proponiéndole juegos educativos y de comunicación.

as familias con un niño autista suelen padecer altos niveles de estrés por los cambios constantes de comportamiento, agravado todo ello por el enorme gasto que implica luchar contra el trastorno. Sería pues beneficioso tanto emocional como de todo tipo integrarse en un grupo de personas con los mismos problemas.

Colaborar con el terapeuta ocupacional y otros profesionales de la salud y educacionales con el objetivo de estimular los logros del niño, tanto en el terreno de habilidades sociales como en sus tareas cotidianas