Como un avión atravesando una tormenta, así está la situación de ADEOMS que cada día que pasa se vuelve más turbulenta. Luego de las elecciones del pasado viernes 28 de octubre, en la que los funcionarios municipales se pronunciaron en las urnas equiparando la relación de fuerzas entre el oficialismo y la principal lista opositora, que era encabezada por Marcelo Nobre pero que lideraba José ‘Chelo’ Cardozo que se encontraba suspendido y con prohibición de postularse como candidato a presidente, comenzaron las impugnaciones por los resultados desde un lado y las expulsiones desde el otro; y nuevamente desde un lado volvieron a aparecer los anuncios de juicios para dirimir estos temas en los estrados.

Luego de que el pasado miércoles 2 de noviembre, el presidente de ADEOMS, Juan Carlos Gómez, dijera a EL PUEBLO cuáles habían sido los motivos por los cuales decidieron expulsar por el término de dos años al expresidente del gremio, José ‘Chelo’ Cardozo, donde argumentó que el líder de la Lista 77 mantuvo una conducta antisindical ya que encontrándose suspendido en su calidad de socio, salió a hacer campaña para que votaran a su agrupación y acompañaran a quienes estaban en su lista, lo que según ellos está establecido por el Estatuto del gremio, Cardozo salió a decir lo suyo con fuerza y arremetió contra todos.

Esta vez fue contra ADEOMS, contra Gómez, contra el gobierno departamental y hasta contra el Frente Amplio, a cuya integración afirmó que analiza por estas horas “junto a su familia” renunciar, por el apoyo que silenciosamente dice, el Frente Amplio le ha dado a esta situación en su contra.

ASAMBLEA Y JUICIO

“Ellos se reunieron el jueves 27 a pocas horas del acto eleccionario y allí tomaron la decisión de expulsarme. Dicen que yo salí a hacer campaña electoral, donde supuestamente yo decía que era el candidato e instaba a todo el mundo a votarme, algo que es totalmente falso y por tal motivo nosotros no podemos quedarnos quietos con esto”, dijo Cardozo a EL PUEBLO.

Sostuvo que “nosotros tenemos que tomar decisiones, por esa razón vamos a convocar a una asamblea para la cual ya juntamos 140 firmas, a ver si podemos revertir esta expulsión por 2 años, petición que estaremos presentando la semana que viene. Y si la asamblea me llega a expulsar, porque ellos juegan muy sucio en esos ámbitos, recurriremos al Ministerios de Educación y Cultura porque yo fui mal expulsado”.

Cardozo expresó que le iniciará un juicio al sindicato por daños. “Porque esto ya es un atropello que no se puede sostener y por lo tanto, le voy a iniciar un juicio para frenar esto que ya es demasiado. Si el juicio llega a salir favorable a mi persona, del dinero que obtenga del sindicato será para pagarle a los abogados que me vayan a representar, pero no quiero dinero del sindicato para mí, porque tampoco me puedo quedar sentado”.

Sostuvo que la medida adoptada en su contra fue realizada en forma arbitraria y sin las formalidades adecuadas. “Porque en esa fecha está solamente el Secretario General del sindicato en funciones, y no puede sesionar el Consejo Directivo algunas horas antes del acto eleccionario para tomar esta medida. Además dicen que la expulsión comienza a contabilizarse una vez que culmine el plazo de la primera sanción, cosa que tampoco es así, si en el plazo que estoy suspendido adoptan la medida de mi expulsión el tiempo por el que dure la misma debe empezar a contar desde el momento que se decreta esa expulsión y corta el plazo de la suspensión”, manifestó.

Además expresó que “es mentira que yo figurara en la lista, en el boletín habían puesto una foto mía y decían ‘la lista del Chelo’, pero cualquiera lo hace a eso. A ver, (el líder histórico del Frente Amplio Líber) Seregni estuvo proscrito cuando volvió la democracia y salió a hacer campaña electoral por el Frente Amplio, entonces como funcionario ¿no puedo acompañar a mis compañeros? Cuando ellos fueron a Recolección a hablar los patotearon de todos lados”.

Dijo además que “lo que hizo Lima de acompañar a la Lista 1966 dejando que solo esa lista pudiera hablar en Contralor, porque las demás agrupaciones no tuvimos acceso, ¿y el caso de los que no pudieron venir a votar porque estaban en el interior del departamento y justo se quedaron sin gasoil? ¿Y los grados que entregaron en Tránsito esta semana? Hemos dicho muchas cosas y también dijimos que hay una comunión entre la lista oficialista del sindicato y la administración y vamos a seguir denunciando todos estos atropellos”.

Criticó que “acá hablamos de calles lindas y todas esas cosas pero los trabajadores seguimos pasando mal desde Salto hasta Mataojo y que no nos sigan hablando de herencia maldita porque ya está, ya pasó un año y medio”. Y añadió que “ellos quieren que yo me calle la boca y me quieren prohibir, pero no les voy a dar el gusto porque con nuestra lista vamos a seguir denunciando las cosas que están mal”.

RENUNCIA

Cardozo integra la Mesa Política Departamental del Frente Amplio, aunque en su lista había notorios funcionarios que pertenecen a los partidos tradicionales, al tiempo que Juan Carlos Gómez integra el Partido Comunista.

Sobre este tema ‘Chelo? Cardozo señaló que “por estas horas estoy analizando con mi familia la posibilidad de renunciar a la Mesa del Frente Amplio, solo la compañera Mónica Cabrera me llamó para ponerse a la orden, el resto no se ha manifestado y esa falta de solidaridad es la que me duele, no quiero que tomen posición, pero que se expresen y no hagan oídos sordos”, dijo.