Las elecciones de ADEOMS del pasado 28 de octubre dejaron un sabor a conflicto. Tras los resultados parejos que surgieron entre la listas 1966, que encabeza Juan Carlos Gómez y la Lista 77, que encabezaba Marcelo Nobre pero que lidera José “Chelo” Cardozo, ahora viene el tiempo de las impugnaciones por un lado y de las expulsiones por el otro.

Luego de haber anunciado a EL PUEBLO que en la presente jornada dos de las listas que compitieron en las elecciones del gremio, impugnarían la decisión de la Comisión Electoral (CE) del sindicato, de otorgarle un sexto cargo a la Lista oficialista 1966 por resto de votos, la situación se cumplió.

En ese sentido la Lista 145 que encabeza Pablo Pereira presentó sus descargos ante la C.E., y allí criticó la decisión entendiendo que ese sexto cargo otorgado a la lista de Juan Carlos Gómez por restos del coeficiente electoral, debía ser asignado a su agrupación, por tener un número de adhesiones que los hacen acreedores a dicho cargo.

Al tiempo que otra impugnación acompañado la decisión, pero no solo ante la Comisión Electoral de ADEOMS, sino también ante el Ministerio de Educación y Cultura, que que es el debe regular las elecciones por ser quien otorga el reconocimiento de persona jurídica a esa gremial, será presentada en las próximas horas por la Lista 77 de Cardozo, que reunió casi la mitad del electorado haciendo que el oficialismo pierda terreno en la interna de los funcionarios municipales.

Pero según informó, Cardozo anoche a este diario, mientras se encontraban en una reunión de evaluación del resultado electoral y analizando los pasos a seguir en las próximas horas, el líder de la Lista 77 y expresidente del gremio, que ya se encontraba suspendido por 6 meses haber pronunciado críticas y cuestionamientos a la actual comisión directiva del sindicato, recibió la notificación de su expulsión del gremio sin poder presentar su solicitud de reafiliación por los próximos dos años.

EXPULSIÓN

“Acabamos de recibir esta notificación y vamos a analizarla con el resto de los compañeros, pero todavía no entendemos qué fue lo que pasó, cuál es el motivo de esta decisión y en las próximas horas quizás tengamos más claro el panorama”, declaró a EL PUEBLO anoche el líder de la Lista 77.

La situación genera más tensión entre el oficialismo y la oposición de ADEOMS, teniendo en cuenta que la elección aún no está cerrada porque las agrupaciones presentaron la impugnación de los resultados.

Pero además, de mantenerse los mismos, la mesa directiva está dividida a la mitad entre el oficialismo que de perdurar el actual resultado tendría apenas un cargo más que la oposición y de lo contrario perdería la mayoría y quedaría relegado a lo que diga el resto de los grupos.

“Están muy preocupados, porque ellos (Lista 1966) habían hablado con el intendente y daban por sentado que ganaban y que mantenían la palabra de no presentar ningún conflicto a la administración y bicicletear los problemas de los trabajadores”, dijo una fuente calificada a este diario.

En tanto, que Cardozo, habló todo el tiempo de que “(Juan Carlos) Gómez y todo el gremio firmaron una cláusula de paz con la administración en vez de ponerse a negociar la situación de los trabajadores que muchos precisan que se hable por ellos por los problemas que padecen”, dijo en otra oportunidad.

La expulsión de Cardozo del gremio y el cargo aún en danza que viene siendo impugnado dejan en margen de discusión la interna del sindicato de municipales, a los cuales muchos acusan de jugar para la administración.

Sin embargo, ambos contendientes en la interna de ADEOMS son militantes frenteamplistas. Juan Carlos Gómez en el Partido Comunista y José Cardozo en la Agrupación Arerunguá, siendo este último incluso integrante de la Mesa Política Departamental del Frente Amplio, pero captando el apoyo de la mayoría no frentista en la interna del gremio, algo que pone de relieve la figura del ex titular del gremio.

En tanto, Gómez por el momento está siendo reelecto presidente de la gremial y cuenta con el respaldo para ellos.