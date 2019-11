A mediados de abril del 2018 el joven chileno Simón Arriagada Munita estuvo de visita en Salto – en el marco de un viaje de prueba para dar la vuelta al mundo en su Chevette modelo 81 obsequio de su abuela… hoy luego de un tiempo lo volvemos a contactar.

“Ha habido muchas anécdotas desde entonces. En mayo de 2018 concluimos el viaje de prueba exitosamente, si bien enfrentando algunas dificultades, se pudo corregir algunos detalles y prepararse para partir en septiembre del mismo año. El invierno lo pasé básicamente haciendo los últimos ajustes al auto y trabajando en transcripciones para obtener la mayor cantidad de ahorros posible.

En eso, un primo que trabaja en el norte de Perú me ofreció hacerme cargo de un área de un packing de uvas durante la temporada, por lo que estuve en Perú entre octubre y enero, lo que casi me cuesta perder el auto a la salida de Perú, pues sólo tenía 30 días de permiso de estadía, y si me hubiese tardado algo de cinco días hábiles más, me lo hubiesen decomisado y luego rematado.

Fue un momento de gran tensión.

También en año nuevo 2019 estaba pasado en mi permiso personal algo de tres días, yo no sabía la importancia de salir de un país en el período determinado, y me habían comentado que sólo era cosa de pagar algo de un dólar diario. Pero estuvieron cerca de deportarme y prácticamente me exigieron pagar una “cuota voluntaria” a la policía para resolver la situación. En Perú aprendí mucho acerca de las normas y normalidades internacionales” – relata nuestro entrevistado.