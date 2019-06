El 1 de junio de 2019 se llevó a cabo en nuestro departamento, el primer encuentro del ciclo titulado: “El cerebro y yo. Saber sobre él hace la vida más disfrutable”.

Y así FUNDADES continúa generando un ámbito profesional que nos encuentre y fortalezca a través de nosotros mismos en un marco de cooperación recíproca.

Están previstos otros talleres abordando nuevas temáticas para los meses de julio y agosto.

La Formación en Neurosicoeducación tiene como principal objetivo trasladar a todas las personas y ámbitos de la vida los principales saberes derivados de las ciencias. Dentro de los más importantes conocimientos se encuentran la neurociencia y otras ciencias blandas afines que facilitan la comprensión de nuestra conducta, promueven el mejoramiento de la calidad de vida personal/laboral y fomentan el crecimiento de todos los individuos como mejores seres humanos, con una mayor responsabilidad como constructores de los contextos en los cuales actuamos.

prender sobre el mundo emocional y las funciones más elevadas del cerebro: las cognitivas y las ejecutivas.

-Ls psiconeuroeducación tiene como cometido descubrir nuestro sistema nervioso y el valor de cuidarlo en la vida personal y laboral.

Conocer la neurobiología de las emociones, la toma de decisiones y los tipos de evaluaciones que realiza el cerebro, hoy conocidos como sistema caliente y frío.

Favorecer el desarrollo de funciones ejecutivas relacionadas con habilidades emocionales y sociales.

Desarrollar la capacidad de autogestión emocional y autocontrol.

– Promover la construcción de un mundo en donde todos puedan comprenderse y conocerse a sí mismos; comprender y conocer a los otros.

Reslver y prevenir situaciones conflictivas.

Modelar o cambiar facetas de la personalidad que así lo requieran; definir y alcanzar objetivos´.

Actuar con altos valores humanos; realizar su aporte para crear una sociedad más justa y equitativa.

¿SOMOS SERES RACIONALES O EMOCIONALES?

Si se nos pidiera que resumamos en un adjetivo algo que defina al ser humano y lo diferencia del resto de animales, probablemente haremos referencia a que la nuestra es una especie racional.

A diferencia de la gran mayoría de formas de vida, nosotros podemos pensar en términos abstractos relacionados con el lenguaje y gracias a ellos somos capaces de crear planes a largo plazo, ser conscientes de realidades que nunca hemos vivido en primera persona, y especular sobre cómo funciona la naturaleza, entre otras muchas cosas.

Sin embargo, también es cierto que las emociones tienen un peso importantísimo en el modo en el que experimentamos las cosas; el estado de ánimo influye en las decisiones que tomamos, en cómo ordenamos las prioridades, e incluso en nuestra manera de recordar.

¿Cuál de estos dos ámbitos de nuestra vida mental nos define mejor?

Qué es lo que diferencia la racionalidad de lo emocional?

Esta pregunta tan simple puede ser un tema sobre el que se escriban libros enteros, pero algo que llama la atención rápidamente es que la racionalidad acostumbra a estar definida en términos más concretos: es racional la acción o el pensamiento que se basa en la razón, que es el ámbito en el que se examinan las compatibilidades e incompatibilidades que existen entre las ideas y los conceptos a partir de principios de la lógica.

Es decir, lo que caracteriza la racionalidad es la consistencia y la solidez de las acciones y pensamientos que emanan de ella.

Por eso, la teoría dice que algo racional puede ser comprendido por muchas personas, porque la coherencia de este conjunto de ideas encajadas entre sí es una información que puede ser comunicada, al no depender de lo subjetivo.

En cambio, lo emocional es algo que no puede ser expresado en términos lógicos, y por eso queda «encerrado» en la subjetividad de cada uno. L

Las formas de arte pueden ser una manera de expresar públicamente la naturaleza de las emociones que se sienten, pero ni la interpretación que cada persona haga de estas obras artísticas ni las emociones que esta experiencia vaya a evocar son iguales a las experiencias subjetivas que el autor o autora ha querido plasmar.

En definitiva, el hecho en sí de que lo racional sea más fácil de definir que lo emocional nos habla sobre una de las diferencias entre estos dos reinos: el primero funciona muy bien sobre el papel y permite dar expresión a ciertos procesos mentales haciendo que otros los lleguen a comprender de un modo casi exacto, mientras que las emociones son privadas, no pueden ser reproducidas mediante la escritura.

Sin embargo, que el reino de lo racional pueda ser descrito de un modo más exacto que el de lo emocional no significa que defina mejor nuestro modo de comportarnos.

Cuando hablamos de una mente racional, hacemos referencia a ese aspecto de la mente que se caracteriza por el pensamiento. … En cambio, cuando hablamos de nuestra mente emocional, nos referimos a ese aspecto mental vinculado al sentir.

Una persona emocional es por tanto una persona que se caracteriza por la demostración continua de sensaciones y emociones.