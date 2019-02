Dicen que es por “defender la cultura del candombe”

Las agrupaciones lubolas locales: Lonjas de mi Barrio, La Tocandera, María Candombe, Tunguelé y Tu Candombe (cinco de las ocho comparsas registradas en el departamento para este carnaval 2019), comunicaron el pasado 20 de enero, su decisión de no participar en las Llamadas al Puerto fijadas para el día 10 de febrero.

Tras la presentación que realizaron el pasado sábado en lo que estas agrupaciones consideraron el único desfile oficial del cual participarían, las cinco comparsas disidentes de este carnaval convocaron a una conferencia de prensa para la tarde de ayer en el local de ASDEMYA (Asociación de Músicos y Afines) de Salto.

Allí, tras veinte minutos de retraso, finalmente los representantes de dichas comparsas Fabián González, Sergio Sánchez, Héctor Rodríguez, Nancy Rivero y Carlo Benítez, dieron su parecer sobre el tema.

Los convocantes dijeron salir en “defensa de las Llamadas al Puerto y del candombe”, en tanto expresaron su disconformidad con la organización del carnaval y los manejos económicos de la misma.

Señalaron que desde hace mucho tiempo vienen trabajando en una propuesta que incluía dos desfiles de lubolos que fue presentada a la Intendencia de Salto y sobre la cual las autoridades “no se expidieron nunca”, aduciendo que al tiempo recibieron la comunicación de la comuna de que no se realizarían las Llamadas al Puerto, que se hacen tradicionalmente desde el 2005, con la participación de comparsas locales y otras invitadas y que solamente habría un desfile, el del 2 de febrero.

Un mes antes de la fecha prevista para el desfile las autoridades informaron que finalmente se harían las Llamadas al Puerto con un monto determinado de dinero que es “mucho más pequeño” a lo previsto por las comparsas.

Tras esta noticia, cinco comparsas decidieron no participar de las Llamadas al Puerto previstas para este sábado, decisión que fue comunicada el pasado el 20 de enero y que ayer volvieron a confirmar.

Ante la consulta de EL PUEBLO sobre una posible negociación para que todas las comparsas o la mayoría de ellas participaran en las Llamadas al Puerto, en la conferencia se dijo “nunca nos llamaron, ellos decidieron hacer las llamadas y dijeron que iba a salir como sea”.

NO ES POR UN TEMA DE PLATA

Asimismo, los representantes de estas cinco comparsas reiteraron que “no es por un tema de plata” que estarán ausentes este sábado.

“Hay gente que anda diciendo que es por un tema de plata, pero no es así. Nosotros no lo hacemos por la plata, acá no se gana plata, lo hacemos porque lo sentimos y defendemos nuestra cultura, más allá que la plata sirve para vestirse y salir mejor al próximo año. Pedimos más plata porque hay cuatro comparsas más este año. Pedimos 1 millón 500 mil pesos hasta que se llegó a un acuerdo de 1 millón 200 mil.

Las cinco comparsas que no participarán de las Llamadas al Puerto este sábado no serán pasibles de sanciones porque el contrato firmado solamente establecía el desfile del 2 de febrero.