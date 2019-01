En una extensa nota expresaron su disconformidad con la organización y los manejos económicos.

Ayer remitieron un comunicado a EL PUEBLO.

Cinco comparsas lubolas de Salto no participarán en las Llamadas al Puerto, aunque sí lo harán en el concurso local.

Luego de haber sido dada la información de que cinco conjuntos de negros y lubolos no iban a participar del carnaval salteño 2019, las propias comparsas remitieron un comunicado donde dejan en claro cuál es su postura: no participar en la edición de Llamadas al Puerto, por cómo se gestó la organización de la misma.

En disconformidad con los planteos llevados a cabo por la organización en referencia a la realización de este evento, los representantes de las comparsas candomberas, remitieron un comunicado a este diario dando su versión sobre estos hechos, donde ratifican que no participarán de la edición de Llamadas al Puerto, pero sí lo harán, en el concurso local de Llamadas del 2 de febrero.

COMUNICADO DE PRENSA

En virtud de los comentarios no oficiales registrados en los últimos días, a nivel de informativos locales y de las redes sociales en donde se mencionan algunas comparsas de lubolos de Salto, los Directores y/o delegados de dichas agrupaciones hacemos llegar el presente comunicado. Este documento es considerado la única versión formal y oficial que se expresará por parte de las agrupaciones mencionadas en relación al concurso de llamadas al Puerto 2019.

«EN DEFENSA DE LAS LLAMADAS AL PUERTO Y DE NUESTRO CANDOMBE»

Como resultado del proceso de trabajo conjunto de los delegados de todas las agrupaciones lubolas de Salto y en su intento de trabajar coordinadamente con las sucesivas Comisiones de Carnaval de la Intendencia, las comparsas que se mencionan a continuación queremos expresar y difundir algunos aspectos en defensa de nuestra cultura, de lo que considerarnos un logro y patrimonio de los salteños. Las llamadas al Puerto, y sobre todo en reconocimiento al tiempo y trabajo destinado por los delegados/as de las agrupaciones para aportar al proceso del armado del carnaval.

Esta función debería ser asumida exclusivamente por la Comisión de Carnaval y el Depto. de Cultura de la Intendencia (que está ausente en el Carnaval Salteño).

Las agrupaciones lubolas locales: Lonjas de mi Barrio, La Tocandera, María Candombe, Tunguelé y Tu Candombe (5 de las 8 comparsas registradas en el departamento), definieron por mayoría no participar en las Llamadas al Puerto fijadas para el día 10/02/2019.

La decisión tomada, responde y se fundamenta en los siguientes antecedentes y consideraciones:

a) Desde Mayo de 2018, se viene trabajando en forma conjunta las agrupaciones (4 en su momento y posteriormente se sumaron las actuales 8) con la Intendencia (en ese momento, Depto. de Cultura y posteriormente varias comisiones de Carnaval). Se nos pidió que armáramos una propuesta para el carnaval en el rubro lubolos, tareas inherentes y de competencia de dicha comisión. En nuestra propuesta, estaban contemplados los 2 concursos que se vienen realizando desde hace 13 años, el local y Las Llamadas al Puerto, con sus respectivas modalidades, fechas, presupuestos, montos de premios, nombre de jurados, etc, etc, etc, etc.

De esta propuesta, nunca se tuvo una respuesta formal y por escrito, punto por punto, desde la comisión de Carnaval. Sí se nos emitió un comunicado en que el presupuesto que había para el concurso local era de $ 1.000.000 y que no había rubro para realizar Las Llamadas al Puerto.

En este sentido, todas las agrupaciones expresamos nuestra disconformidad, tanto con el presupuesto (que posteriormente se logró ascender a $ 1.200.000) pero sobre todo, con que NO había rubros disponibles para realizar Las Llamadas al Puerto, una fiesta popular y que ha cobrado mucha importancia para el Departamento y la Región. Siendo además la principal expresión cultural de nuestro país.

Entendemos muy injusto y una falta de respeto, no considerar nuestro tiempo de trabajo, la trayectoria como carnavaleros, así como nuestra propuesta (solicitada por ellos) y sobre todo no dar respuestas en todo el proceso y ahora, proponen realizar dicho evento sin la correspondiente asignación de recursos económicos, de infraestructura y de logística para el desarrollo de un evento de tal magnitud.

b) En las últimas reuniones tenidas con la Intendencia (comisión de Carnaval), se nos dijo formalmente que NO iba a haber Llamadas al Puerto y en esa instancia se acordó como única fecha el desfile del concurso local, el día 2 de febrero de 2019. En este sentido, todas las comparsas organizamos nuestras actividades y sobre todo los compromisos asumidos por los integrantes de cada agrupación.

c) Se nos dijo en reiteradas oportunidades que el presupuesto para el rubro lubolo era uno determinado y (que) no había más, ¿y resulta que ahora aparecieron $ 260.000 (pesos) más para las Llamadas al Puerto ¿y siguen apareciendo?

d) El evento de Las Llamadas al Puerto se inició por iniciativa de la administración del 2005 y como apuesta cultural al fortalecimiento e incremento de la cultura candombera en Salto, que en esos momentos recién se estaba expresando. Como resultado de esto, de las 2 o 3 comparsas que había, en la actualidad somos 8 agrupaciones, lo que indica que el impacto de las llamadas tuvo su efecto. Dicho evento, se consolidó y fue tomando mucha fuerza por las agrupaciones, por y para el público salteño y de la región, por lo que considerábamos que esta fiesta, ya estaba instaurada en la agenda cultural de la Intendencia de Salto y su presupuesto. Los hechos nos demuestran lo contrario.

Esto requiere de un presupuesto a parte del concurso local y sobre todo de una atención y una gestión de los recursos por parte de la Intendencia (que se ha venido perdiendo año tras año).

Por lo cual nos parece muy injusto para nuestra organización y para el evento en sí de Las Llamadas al Puerto, minimizarlo de la manera propuesta, con escasos recursos y sobre todo con esa falta de jerarquización e idoneidad en relación a dicha fiesta.

e) Las agrupaciones ya firmamos un acuerdo y aprobación por parte de las autoridades por el concurso local, por un monto determinado y con una modalidad de concurso, y es con lo que vamos a cumplir.

f) Las agrupaciones que suscriben el presente comunicado, trabajamos todo el año para nuestra cultura y también hacemos carnaval. No lo vemos para nada como un negocio, NO ESTAMOS «PARA LA PLATA», como ha trascendido por lo que consideramos que realizar una Llamadas al Puerto en estas condiciones, sin interés cultural y solo por presiones, es no defender las propias «Llamadas al Puerto», las agrupaciones y el trabajo de la comisión de los delegados de las comparsas.

g) A todo esto se debe sumar, que desde hace años hemos solicitado (por trámite formal) que se declare el 3 de Diciembre, (que es el Día Nacional del Candombe, la cultura afrouruguaya y la equidad racial, Ley 18.059) como de Interés Departamental y se lo incluyera en la agenda cultural y turística del departamento. No solo que no tuvimos respuesta, nunca fueron los inspectores de tránsito, ni siquiera la Comisión de Carnaval se ha hecho presente y mucho menos el Departamento de Cultura, en las actividades que realizamos nosotros.

Si contamos con el apoyo de (la Unidad de) Género y Generaciones de la Intendencia, del MEC y del MIDES para el desarrollo de las Llamadas de Invierno.

Queremos destacar la labor de Nelly Rodríguez y Ernesto Lasiu como coordinadores entre la Comisión de Carnaval y las comparsas, quienes se sumaron recientemente a la citada comisión y le han puesto la cuota de idoneidad y sobre todo «ganas» en aspectos de Carnaval y son quienes han canalizado nuestras inquietudes, hasta sus posibilidades y/o potestades.

Por todo lo mencionado, queremos dejar MUY CLARO, que las comparsas locales somos los más interesados en que se realicen las Llamadas al Puerto, que se le dé la mayor importancia y trascendencia a la expresión cultural más importante del Uruguay, pero no bajo esta modalidad improvisada y para aliviar presiones externas. Para nada somos los responsables de que no se llegue a realizar, o como se ha manejado en las redes sociales, los que supuestamente « no queríamos que saliera».

Y si tenemos la responsabilidad de hacer respetar y reclamar ante las autoridades departamentales, instituciones y organizaciones vinculadas a la cultura, el correcto tratamiento de los temas y festividades vinculadas al patrimonio cultural del Uruguay, el CANDOMBE.

Por todos lo expuesto, este año las comparsas locales definimos no participar de las Llamadas al Puerto.

(Firman abajo los representantes de Tunguelé, Lonjas de mi Barrio, La Tocandera, Tu Candombe, María Candombe).