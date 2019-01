Desde que Ciudadanos empezó a trabajar en política, viene realizando propuestas para mejorar entre todos el país en el que vivimos. Fue conformado como un sector innovador, con fuerte arraigo en la concepción de República y en la ideología Batllista, conformado por hombres y mujeres que le dan un impulso formidable a una nueva manera de hacer política.

Ciudadanos está integrado por salteños que quieren volcar su capacidad y conocimiento a encontrar solución a los distintos problemas que tiene el país y su gente con valores claves como la responsabilidad, el respeto, la tolerancia, la honestidad y sobre todas las cosas el compromiso.

Su máximo dirigente y precandidato a la presidencia por el Partido Colorado, Ernesto Talvi, es un reconocido economista que ha trabajado desde siempre en el análisis de la realidad social, para proponer transformaciones a los temas que los uruguayos requieren.

Y en Salto, Miguel Feris, un empresario que es hijo de nuestra tierra, siempre asumió tareas de responsabilidad y compromiso social, trabajando denodadamente en distintas organizaciones sociales del medio, buscando soluciones a los problemas de todos.

Desde que empezó enero, Feris no ha parado de mantener reuniones y contactos con distintos actores del medio, con dirigentes y militantes, y con vecinos de disintos barrios, para hablar sobre la propuesta de la agrupación que lidera.

Desde crear al menos 13 Liceos de Tiempo Completo en los distintos barrios de nuestra ciudad, para que a través de la educación se pueda derrotar la pobreza, la marginación y la inseguridad, entre otros valores, hasta “mejorar la calidad del empleo, y redoblar la producción nacional, para que podamos exportar lo que se hace acá y no seguir exportando a nuestros jóvenes porque no tienen empleo”, ha dicho el candidato a diputado y a intendente por Ciudadanos en Salto, una y otra vez en los distintos lugares a los que concurre a hablar con la gente.

“El problema de empleo en Salto es grave, es un tema serio y que debe abordarse con los números arriba de la mesa para poder buscar soluciones de fondo. Tenemos un índice de desempleo mucho más alto que en los otros departamentos del país y una informalidad que asusta, entonces hay que encontrar herramientas que nos permitan lograr salidas a esta situación”, expresó.

La propuesta de la mejora del empleo “viene de la mano de una reducción a los impuestos de la contratación laboral y de tarifas públicas competitivas a nivel internacional, financiadas a través de un cambio en el funcionamiento corporativo de las empresas públicas y de la racionalización de las plantillas de funcionarios públicos”, explicó Feris, entendiendo que esa transformación es posible.

Si bien las reuniones y los encuentros con la población se hacen en los distintos barrios y rincones de todo el departamento, Miguel Feris, invitó a todos lo interesados a participar de las reuniones en el local departamental de Ciudadanos, ubicado en la calle Colón 54, entre Uruguay y Artigas.

Así como también a sumarse a través de las redes sociales a Ciudadanos Salto, en los sitios de Facebook, Twitter o Instagram para seguir informados de las actividades que se vienen realizando con el fin de que los interesados puedan intercambiar ideas y opiniones.