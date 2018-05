La poetiza salteña presentará el próximo jueves 7 de junio a las 19.00 horas en el Palacio Córdoba su libro “Turquesa”. El evento literario contará con la presencia artística de Sergio “Pichón”Dutra y Gabriela Costa.

La creadora literaria en conversación con EL PUEBLO compartió algunos detalles de su flamante libro de poesías.

-Cuéntenos sobre su libro “Turquesa”…

-“Son poemas de mi autoría. Algunos escritos hace tiempo. Otros no tanto. Algunos en talleres y otros que escribí en casa porque me gusta mucho. Las temáticas son amplias. Toco el tema del amor muchas veces.

En uno le escribí a un objeto entrañable que es el banco de la plaza.

Y hay poemas que hablan sobre la niñez. Uno se llama poema a los niños. Otro es de un niño haciendo sopa con su abuela.

Me gusta mucho escribir. Investigar todo sobre escritura. He tomado varios talleres y un día surgió la idea de hacer el libro. Tomé clases de armar un libro cartonero con Gaudencio Gauderio que vino de Brasil y me animé a hacer el libro cartonero. La presentación del libró será en el Palacio Córdoba el jueves 7 de junio…

Me siento honrada de tener a esos grandes artistas de la música haciendo su presentación… Pichón Dutra y Gabriela Costa.

-¿Cuándo se despertó su inclinación por la escritura de poesías?

Desde el año 2006, 2008, aproximadamente hasta estos días. Desde siempre. Leo mucho desde que soy muy chica”.

-¿Cuáles son sus escritores referentes?

-Me gusta mucho la obra de Mario Benedetti… también Marosa Di Giorgio e Idea Vilariño.

Cuando pequeña me sentía muy atrapada por la poesía de Juana de Ibarbourou y hasta hoy me siguen conmoviendo esos poemas”.

He descubierto autores actuales que me complace leerlos.”

-¿Cómo es el mundo de “Turquesa”?

-”Un mundo con muchas imágenes y que puede llevar al lector a sus propias vivencias. Como te dije, toca mucho el tema del amor, también los recuerdos y la niñez”.

UN LIBRO CARTONERO

¿Qué singularidad tiene el libro?

-Se trata de un libro cartonero. En el armado de las tapas , como son cartoneras, para su confección se pidieron cartones limpios en los comercios para tal emprendimiento.

Lo importante es que las hice invitando amigos, parientes que pintaron, pegaron papeles y cortaron conmigo.”

Cabe destacar que la primera editorial cartonera (Eloísa Cartonera) nació en Buenos Aires en 2003. En plena crisis económica mucha gente sobrevivía cómo podía recogiendo cartón por la calle.

Los libros, está claro, habían pasado a ser un producto de lujo.

En este contexto, la creación de la editorial tenía un objetivo claramente social: por un lado, se ayudaba a los cartoneros comprando su cartón a un precio muy superior al del mercado y por la otra, se pretendía una democratización del acceso a la literatura, puesto que los libros se vendían a muy bajo precio.

Esto era posible porque los costes de producción también eran muy bajos: con el cartón se hacían las tapas y el interior del libro solían ser fotocopias.

Claudia Córdoba ha optado por esta modalidad para imprimir su obra y espera ansiosa el día de la presentación de “Turquesa”… así ha denominado su libro por ser el turquesa su color predilecto.

Los invito a compartir conmigo un momento de alegría. Que es un sentimiento que siempre tenemos que buscar”.

-¿Qué apreciación hace de la movida literaria salteña?

—”Me gusta como se trabaja en Salto en lo literario”. Se ha hecho mucho y es bueno que quienes tenemos esa predilección podamos volcarla en los diferentes talleres.

Y es muy productivo que se brinden ese tipo de tallres en nuestra ciudad.

Uno de los talleres los tomé con profesores de EMAD”.