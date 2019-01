El río sigue subiendo y los damnificados pasan a ser cientos, ahora hay 1.400 desplazados y hoy llega a 14,30

Un daño tremendo

Es tremendo el daño que vienen haciendo las incesantes precipitaciones que se vienen registrando desde que comenzó el mes. No para de llover, el río sube, hay más desplazados, más calles cortadas, más lugares inundados y los suelos ya no tienen capacidad de absorción al punto que los establecimientos rurales están padeciendo un grave problema, los productores tienden a salvar lo que pueden de sus cosechas. El daño ya es muy grave, habrá que esperar qué sucede el fin de semana aunque los pronósticos no son muy auspiciosos.

Según CTM el río no superaría entre los 14,30 y los 14,50 metros el día de hoy

Entre evacuados y autoevacuados ya suman 1.408 personas y se esperan para hoy que ocurran intensas precipitaciones

Tanto el CECOED como la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande brindaron en la tarde de ayer sus respectivos informes. En ambos se evidencia la preocupante situación por la que se encuentra atravesando nuestra ciudad, y los nada alagueños pronósticos que indican que las precipitaciones continuarán en los próximos días

CECOED

De acuerdo a información brindada a EL PUEBLO por el Coordinador del CECOED, Julio Texeira, a las 17.00 horas de ayer el total de evacuados y autoevacuados ascendía a las 1408 personas, y la altura del Río Uruguay según datos de Prefectura del Puerto de Salto era de unos 13.86 metros.

En el ex Hotel Biassetti se encuentran alojadas 144 personas de las cuales 93 son mayores y 51 menores de edad. En el refugio de calle Diego Lamas los evacuados son 6 (2 mayores y 4 menores).

En tanto, en el Hogar Estudiantil se encuentran unas 33 personas, 17 de ellas adultos y 16 menores; mientras que en la Escuela Nº 64, hay 4 evacuados, 2 menores y 2 mayores. La cifra de personas evacuadas contabiliza 187.

Por otra parte, los autoevacuados alcanzaron a los 1219: 640 mayores y 579 menores. Entre evacuados y auto evacuados, el total suma 1408 personas hasta el momento.

Comunicado CTM

De acuerdo a lo informado por el Comunicado que emitió la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande – Gerencia de Ingeniería y Planeamiento – Área Hidrológica, el aporte de las últimas 24 horas fue de: 22307 m3/s; evacuándose a la hora 8:00 de ayer: 21648 m3/s. En tanto el nivel del embalse a la hora 8:00 fue de: 35.68 m.

Los diferentes modelos meteorológicos coinciden en pronosticar abundantes precipitaciones en toda la cuenca para los próximos dos días.

En función de las precipitaciones que están ocurriendo en la cuenca se han incrementado los caudales erogados a un valor de 22,500 m3/s.

Con esta maniobra los puertos de Concordia y Salto no superarán los valores de 14.00 y 14.30 respectivamente. Persiste la condición de suelos saturados que genera un potencial de escurrimiento muy alto en las cuencas medias e inmediata al embalse. La concurrencia de nuevas precipitaciones generará un nuevo incremento de los caudales erogados con el consecuente aumento del nivel del río sin superar los 14.30 y 14.50 metros en los puertos de Concordia y Salto respectivamente.

La cota del lago continuará incrementándose tendiendo a los 36.00 m.