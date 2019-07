No solo se debe educar a los niños en contenidos programáticos para consolidar y progresar en su educación formalmente el Mtro. Facundo Molina sino que también debemos educarlos para la vida, que puedan manejarse de la mejor manera con herramientas válidas y elocuentes. La educación basada en proyectos colaborativos puede pensarse desde diferentes inteligencias y desde diferentes capacidades innatas que los niños, niñas y adolescentes traen consigo desde su nacimiento.

Se sabe que con esta estrategia educativa se puede fortalecer sus falencias y de esa manera realizar una educación complementaria y ejecutiva. desde este punto de vista nos planteamos diferentes proyectos donde los docentes nos formamos a priori y de esa manera realizar una transposición didáctica real y eficiente, comenzamos con la educación cooperativa que con sus principios y valores rigen nuestra educación transversalmente y fortalecen el liderazgo y la a participación activa de los niños en su propio aprendizaje.

Este año la organización ganó el proyecto PAECEF (programa de apoyo a practica de formación cooperativa en la educación formal) donde los niños, niñas y adolescentes del club de niños tendrán un papel fundamental por su experiencia y aprendizaje en el tema que ya venimos trabajando hace 3 años.

UN TRATO POR EL BUEN TRATO

Con el proyecto nos jugamos contra la violencia, aprendamos juegos cooperativos” los niños aprenden y enseñan juegos cooperativos, de esta manera se relacionan mejor, interactúan mejor y además son portadores de conocimiento, lo que implica, un trabajo para la autoestima invalorable a la hora de pararse frente a sus pares de otras escuelas y colegios de la ciudad de Salto. Se van preparando con la Brigada Junior un Buen Trato para la campaña a realizarse en octubre de vacunación simbólica de un trato por el buen trato, donde los niños niñas y adolescentes vacunan a adultos simbólicamente con una dosis de dulzura (un caramelo) y un carnet con el cual recordar no ejercer ningún tipo de violencia a niños, niñas y adolescentes. “Ya hace más de 8 años que la realizamos, en los niños se evidencia la apropiación de la herramienta, el compromiso por llevarla adelante y en cambio de actitud desde que entran al club y luego van a las instituciones a realizar la vacunación, como lo son la junta departamental, la intendencia de salto, el local del mides, el local del INAU, el IFD y muchos otros” –

“Los niños cuentan ciencia… este año recibimos la formación desde el MEC y del equipo docente de investigadores del instituto Clemente Estable, para trabajar las ciencias con los niños de forma didáctica, atractiva y digital, hacia donde apuntamos con esto” – subrayó Facundo Molina Toriani El proyecto de los clubes de ciencia que se trabaja en el club, lleva a que los niños, niñas y adolescentes se encuentren con los conocimientos recreativamente, logrando realizar exposiciones de los mismos con cortos, como informativos o como juegos de mesa o corporales. Nada más lejos de lo que ya se venía trabajando en el club de niños desde que COOPTZES comenzó su trabajo innovador y comprometido pero si hay que reconocer que la instancia con investigadores reales es muy movilizadora y enriquecedora.

“Ya nos comprometimos a traerlos a Salto para compartir con más docentes estos conocimientos y experiencias que son formidables”.

la participación activa de los niños en su propio aprendizaje, la posibilidad de una vez aprendidos saber como transmitirlos a sus pares y ademas potenciar sus capacidades en cuanto a liderazgo, comunicación y convivencia ciudadana.

EDUCACIÓN EN RIESGOS Y PROTOCOLIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN NO FORMAL

Desde hace 4 años venimos trabajando en forma conjunta y activa con la unidad de formación y rescate de la intendencia de salto, no solo en primeros auxilios, en actividades en el medio acuático, tanto recreativas como de manejo de situaciones de riesgos en medios acuáticos y en situaciones climáticas adversas. Es por ello que el equipo de formación del SINAE Nacional llego con una propuesta que viene trabajando tanto con INAU Nacional como con UNICEF sobre la protocolización de las instituciones educativas no formales en cuanto a riesgo y vulnerabilidad. En un principio se invitaron a los 8 clubes de niños de Salto pero se evidenció la necesidad de formar a los equipos de cada Club de Niños y no solo a algunos docentes que estuvieran interesados, es por eso que se siguió con la propuesta, única en el Uruguay, de protocolizar el Club de Niños La Tablada formando al equipo docente y no docente del mismo, junto al equipo nacional de formación del SINAE, la Unidad de Formación en Primeros Auxilios y rescate de la intendencia de Salto, el SECOED Salto, el Jefe Regional de Bomberos, en tres instancias realizadas en Salto y la última como cierre y firma del primer protocolo para riesgo y vulnerabilidad para un Club de Niños del Uruguay a realizarse el próximo 9 de agosto del 2019 en la Torre Ejecutiva de Presidencia y el Cuartel Central de Bomberos de la capital del país. El lunes 1ro. de julio fue recibido el Coordinador del Club de niños la tablada en torre ejecutiva para la planificación de los últimos dos talleres y del viaje a la capital del equipo docente del mismo, de manera tal de darle el cierre que merece a un proyecto de esta envergadura.

La protocolización no solamente implica como actuar en situaciones de riesgo por parte de los docentes con los niños, sino también con la población en la cual se encuentran inmersos estos centros y asi de esta manera disminuir riesgos y concientizar y formar a las familias de los niños y a sus vecinos.

De esta manera reproducir lo aprendido, regirnos en forma coherente frente a tormentas, vientos fuertes, granizadas, enchorradas etc.

Siendo el Club de Niños referencia directa para el CECOED local y el SINAE para agilizar la toma de decisiones para proteger y salvaguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes que están en el contexto del centro y sus familias. No asumimos más responsabilidades de las que ya tenemos como institución conveniente con INAU, sino que simplemente seremos referentes que apoyen al CECOED y sus acciones como instituciones que defendemos la salud física y mental de los niños con los cuales trabajamos. A los docentes nos sirve para saber cómo manejarnos frente a estos eventos climáticos desfavorables y tomar decisiones acertadas a la hora de proteger nuestra integridad y la de los que nos rodean.

Estimamos que estaremos a mediados de agosto presentando el protocolo en la ciudad de Salto e incentivando que nuevos centros de educación no formal se formen y se protocolicen para perfeccionar su práctica y darle una atención de calidad a los niños con los que trabajamos y tanto lo necesitan”.