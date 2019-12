SAN FRANCISCO, 25 dic (Xinhua) — La compañía estadounidense de transporte compartido, Uber Technologies, Inc., anunció el martes que su cofundador y ex director general, Travis Kalanick, dejó la junta directiva para enfocarse en sus propios negocios.

Kalanick renunciará oficialmente a la junta de la compañía el 31 de diciembre, dijo Uber, sin revelar quién ocupará su lugar. Kalanick fue forzado a renunciar en 2017 como director general de la compañía que ayudó a fundar en 2009 luego de la «rebelión de accionistas» encabezada por algunos de los más prominentes inversionistas de Uber por lo que fue descrito como «una mala cultura de trabajo durante su tiempo». Sin embargo, permaneció como miembro de la junta a pesar de su renuncia. En un comunicado de Uber sobre su partida, Kalanick describió a la principal compañía de transporte compartido de Estados Unidos como una parte de su vida en los pasados 10 años.

«Al final de la década, y con la compañía ahora cotizando en bolsa, parece que es el momento correcto para que me concentre en mis actuales negocios y propósitos filantrópicos», indicó.

El actual director general de Uber, Dara Khosrowshahi, elogió a Kalanick por su «visión y tenacidad» para convertir a Uber en un negocio mundial.

«Muy pocos empresarios han construido algo tan profundo como lo hizo Travis Kalanick con Uber», dijo. «Estoy enormemente agradecido por la visión y la tenacidad de Travis en la construcción de Uber, y por su pericia como miembro de la junta». La prensa local reportó que Kalanick vendió todas sus acciones en Uber para cortar la última conexión con la firma tecnológica estadounidense.

Kalanick participa actualmente en CloudKitchens, una nueva empresa dedicada a la compra de propiedades baratas en Estados Unidos para convertirlas en una plataforma de negocios de reparto de comida por pedido.