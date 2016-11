El lunes 21 de noviembre, a las 19.30 hrs. se realizará en el Salto Hotel & Casino, la Conferencia “Educar con alma y vida. Entusiasmo para padres y educadores”, a cargo del reconocido psicólogo uruguayo Alejandro de Barbieri. La misma, es organizada por el Colegio Los Robles, en el marco de los festejos por su 4º Aniversario, y a modo de lanzamiento del Ciclo lectivo 2017.

“Estamos terminando el año con muchos proyectos para el 2017, y creemos que como institución educativa la mejor forma de celebrar los logros obtenidos es apostando a la educación, por eso hemos invitado a Alejandro de Barbieri a dar esta Charla, seguros de que será un gran aporte para padres y docentes”, explicó la psicopedagoga Mercedes Aishemberg, miembro de ASEVAS, la Asociación de Padres fundadora de dicho Colegio.

Es una Conferencia abierta a todo público. Las entradas anticipadas se venden en el Colegio Los Robles (en Julio Delgado 51) por un costo de $ 250, y de quedar cupo disponible, se venderán ese día en puerta, a $ 300. Los padres de alumnos del Colegio Los Robles son invitados, pero deberán retirar su invitación previamente en la Secretaría del Colegio, entre el lunes 14 y el miércoles 16 de noviembre.

Inscripciones abiertas

El Colegio Los Robles funciona en Salto desde febrero del 2013. «Somos un Colegio de educación bilingüe, que atiende a nivel preescolar a niños desde 1 año y en primaria, contamos con grupos de 1er., 2 do. y estaremos abriendo 3 er. año de primaria en el 2017», señaló Aishemberg. «Nuestra misión es la de ofrecer a cada alumno una educación de calidad a través de una sólida formación académica, humana y cristiana. Así es como creamos una propuesta educativa bilingüe, basada en los mejores métodos de enseñanza pedagógica, con énfasis en el desarrollo de las virtudes humanas y el trabajo en conjunto con los padres», señaló. «Estamos muy conformes con lo que venimos haciendo en nuestros primeros años de vida, recibiendo ya inscripciones para el 2017», agregó.

Becas al mérito

“Dentro de las novedades que tenemos, es la del nuevo Sistema de Becas al Mérito, que estamos abriendo para alumnos de primaria (de 1ero. a 3 er. año ), que cuenten con méritos personales y académicos destacables, y que quieran tener la oportunidad de formarse en una institución bilingüe como la nuestra, con importantes descuentos en la cuota mensual”, explicó la docente Paola Ocaño, Magister en Educación, y miembro del equipo Asesor de Los Robles. Los interesados en postularse, deberán solicitar por correo electrónico el Formulario de Postulación, y luego de ser preseleccionados, los padres del niño tendrán una entrevista con el equipo de Dirección.

“El concepto de mérito es muy amplio, al igual que la forma en que vemos y tratamos al niño, no sólo valorando sus logros académicos sino también sus habilidades y talentos en otras áreas, como el deporte, las artes plásticas, la música, etc. Es con el espíritu de promover estas habilidades que queremos abrir estas becas a niños que quieran formarse en nuestro Colegio”, agregó Ocaño. Las postulaciones se recibirán hasta el 30 de noviembre.

Quienes quieran postularse deberán escribir a: colegio@losroblessalto.com, o llamar al 473 28269, se garantiza reserva.