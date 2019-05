Con el Dr. Néstor Campos

El médico salteño Néstor Campos Pierri, actualmente ya jubilado, ha ocupado a lo largo de su trayectoria profesional, importantes cargos dentro del Colegio Médico del Uruguay. En parte de un extenso diálogo mantenido días pasados con EL PUEBLO, sobre este organismo informó el reconocido cirujano: “El Colegio de Médicos es una entidad pública no estatal, que está funcionando desde el año 2012. Es el garante ante la sociedad de cómo deb en comportarse los médicos. Es un defensor de la profesión médica, no del médico. El Colegio tiene un Tribunal de Ética que sanciona a los médicos que no se comportan en forma adecuada, es decir de acuerdo al Código de Ética que tenemos, que está basado además en una ley nacional que previamente se puso en consideración de todos los médicos”.

-¿Es habitual que el Colegio sancione?

Sí, ¡cómo no! El Colegio sanciona fundamentalmente la parte ética. Muchas veces la parte ética y la jurídica van juntas, pero a veces van separadas. A veces la justicia puede dejar a alguien libre, sin pena, y el Tribunal de Ética puede enjuiciarlo. Y eso ha pasado.

-¿Y en ese caso se le retira el título?

La gente dice: le sacaron el título. En realidad se inhabilita el título. Para ejercer la profesión médica, tenés que ser recibido de alguna facultad, la estatal o la del CLAEH, estar inscripto en el Ministerio de Salud Pública y, a su vez, estar colegiado. Esos son los tres elementos, si no los tenés, no estás habilitado. El Colegio ha suspendido hasta diez años el ejercicio profesional.

-¿Le tocó estar en el tribunal al momento de sancionar a un colega?

Sí, yo estuve en el Consejo Nacional del Colegio y ahí nos tocó casos de tener que suspender seis años por ejemplo, por problemas de ética. Son casos desgraciados…

-¿Cuáles son algunos de esos casos?

Eso está todo en la página web del Colegio. En la página se va a Tribunal de Ética y allí están todos los casos. Funciona igual que el Poder Judicial, es decir que están publicadas todas las sentencias que ha hecho el Tribunal, y no son pocos casos.