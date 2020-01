En la mañana del pasado lunes en Jefatura de Policía, el Comando informó a la población, mediante conferencia de prensa, sobre la instalación del nuevo sistema de cámaras y video vigilancia que se viene realizando. Se trata de un trabajo en conjunto que realiza el Ministerio del Interior con la Intendencia, UTE y ANTEL. “Estamos trabajando en un proceso, cada una de las instituciones haciendo su aporte desde su ámbito…la Intendencia colaborando con el alumbrado, ANTEL con la conectividad, etc.”, dijo el Secretario Gral. de la Intendencia, Fabián Bochia, quien hizo uso de la palabra junto al Sub Jefe de Policía Crio. Mayor Adolfo Cuello. Este último explicó que en total existen 200 cámaras, entre las que ya se tenía del viejo sistema (unas 30) y las nuevas. Pero ya se han instalado 49 (en 23 puntos de la ciudad) de las 71 que se piensa terminar de instalar en muy breve tiempo.

LOS LUGARES ELEGIDOS

Las zonas que limitan al centro de lugares como los barrios Salto Nuevo y Ceibal son algunas de las elegidas para ser monitoreadas por estas nuevas herramientas tecnológicas, dijo Cuello, y especificó que para determinar los lugares a ser instaladas estas cámaras, “los criterios de elección fueron varios…se tuvo en cuenta principalmente el paso de personas y de vehículos para así obtener pruebas para oportunamente presentar ante la justicia, además de poder hacer un monitoreo de lo que nosotros llamamos pasos obligados, como por ejemplo, por mencionar un caso, el puente sobre el arroyo Ceibal, es decir pasajes que unen el centro con algunos barrios”.

COLABORACIÓN CON EL TRÁNSITO

Consultado acerca de si cuentan estas nuevas cámaras con registro facial como ocurre otras con que cuenta el Ministerio del Interior, dijo el Subjefe que hay cámaras de diversos tipos, aunque “el registro facial momentáneamente no lo tenemos, sí va a haber una nitidez importante, capaz de contribuir incluso con la Intendencia en situaciones de tránsito, obteniendo importante material para intercambiar información”.

VANDALIZACIÓN DE CÁMARAS

No se puede desconocer que ocurren casos en que estos sistemas son vandalizados. Ante esta posibilidad, Cuello expresó que “por sí sola la cámara se tendría que autoproteger; si están prendidas deben registrar al momento que se le está haciendo algún daño”. Y comentó a modo de anécdota que “una vez que hubo un apagón, a una cámara luego que se solucionó el problema la encontramos apuntando hacia otro lado, pero lo tomamos como algo que pudo haber sido circunstancial…o no”.

PERSONAL EXCLUSIVO PARA EL MONITOREO

Por otra parte, el jerarca sostuvo que el trabajo con las cámaras “evidentemente requiere más personal; las cámaras tienen la capacidad de filmar y dejar la filmación acopiada para ser utilizada, pero además tenemos en el Centro de Comando Unificado permanentemente gente dedicada pura y exclusivamente al monitoreo de esas cámaras. Si bien no se puede monitorear todas, se monitorea las principales de acuerdo a las necesidades de servicio, por ejemplo la cámara que esté ubicada en el punto desde donde se está recibiendo un llamado”.