Quejas y malestar entre propietarios de vehículos

Comenzó el cambio de chapa matrícula desde la letra HAM hasta la HAO y también comenzó a fiscalizarse dicho cambio, en éste último caso se exige desde la HAA hasta la HAN, quienes tendrán que tener regularizada esta situación o serán pasibles de una multa.

A todo esto, el área de tránsito de las oficinas centrales de la Intendencia de Salto se encuentra desbordado de gente. Cada mañana se pueden ver largas colas de personas que concurren a tramitar el cambio de chapa matrícula, además de otros trámites de rutina que se pueden realizar allí.

Hay cinco puestos dispuestos con personal trabajando para atender este público y pese a ello cerca de las doce del medio día ya no se expiden más números y quienes vayan luego de esa hora y hasta las 16:15 (que es el horario en que permanece abierta al público la oficina) no podrán ser atendidos, por eso es que se da la aglomeración de personas a primeras horas de la mañana.

COMENZÓ LA

FISCALIZACIÓN

Como estaba previsto, tras seis meses de haberse iniciado el cambio de chapa matrícula comenzó la fiscalización, informó a EL PUEBLO, el Director de Hacienda, de la Intendencia de Salto, Lic. Gustavo Chiriff.

Los inspectores de tránsito al constatar en circulación un vehículo con una chapa matrícula hasta la letra HAN (que debería tener la nueva chapa MERCOSUR), en primer lugar otorgarán un plazo para regularizar esta situación de quince días, “que puede ser un poco más flexible”, dijo el jerarca.

Dentro de ese plazo el propietario del vehículo deberá regularizar ese asunto y si no lo hace y sigue circulando con una chapa vieja entonces se le aplicará una multa cuyo valor es de una UR (Unidad Reajustable), que ronda los un mil veintiún pesos.

La fiscalización que comenzó a realizarse se hará sobre el cambio de chapa matrícula en los vehículos cuya numeración sea desde la HAA hasta la HAN y también implicará una fiscalización en estar al día en el pago de la Patente de rodados.

QUEJAS Y MALESTAR

Durante la espera en las oficinas de la Intendencia, este medio pudo notar el malestar de muchos propietarios por la erogación de gastos que implica tener que hacer frente al pago de la Patente de rodados y además abonar al contado el cambio de la chapa matrícula.

Las quejas también se hacían sentir por la demora que implica la realización del trámite. “Tenés que perder toda una mañana para venir acá (a la Intendencia), a pagar y encima tenes que volver otro día más”, dijo uno de los que esperaba ser atendido para realizar el trámite y hacía referencia a que debía volver a entregar su chapa vieja, ir a pagar a una red de cobranza y volver a levantar la nueva chapa.

“NO SALIMOS A MULTAR DIRECTAMENTE”

Al ser consultado Chiriff, por el gasto que implica para cada propietario de un vehículo el tener que abonar al contado por el cambio de chapa matrícula y además regularizar la situación con la Patente de rodados, el jerarca señaló que “el cambio de chapa matrícula MERCOSUR empezó en agosto del año pasado” y recién ahora se empezó a fiscalizar.

Asimismo, agregó “empezamos a fiscalizar y no salimos a multar directamente sino a solicitar que pasen a regularizar su situación por eso vamos a ser muy flexibles con esto”, precisó, asegurando que el plazo de 15 días para regularizar puede extenderse un poco más.

$ 2700 Y AL CONTADO

El valor del cambio de la chapa matrícula más la nueva libreta de propiedad que se otorga porque cambia la numeración, es de $ 2.700 y debe abonarse al contado. En el caso de los birrodados el valor asciende a $ 1.900, pero todavía no es obligatorio el cambio en las chapa matrículas de las motos y no está previsto que se fiscalice por el momento.

Para realizar el cambio se debe concurrir a las oficinas de la Intendencia de Salto (Juan Carlos Gómez 32), en el horario de 9.15 a 16.15 horas, y luego el pago se realiza en cualquiera de las redes de cobranza habilitadas por el SUCIVE (Sistema Único de Cobro e Ingresos Vehiculares).

Las características de la nueva matrícula son: fondo blanco, caracteres negros, una faja azul arriba con el emblema del MERCOSUR, nombre y bandera de cada país.

La implantación de la patente única en el ámbito del bloque regional, en su momento, fue señalado como “un avance en el proceso de integración regional”.